MUZIČAR DOBIO NA POKLON DRES ZVEZDE: Roda Stjuarta iznenadio poznati TV voditelj, a ovo je želeo da vidi u BEOGRADU FOTO

Britanski muzičar Rod Stjuart održao je preksinoć koncert za pamćenje u Beogradskoj areni pred više od 10.000 obožavalaca. Nastupom u Beogradu on je započeo veliku evropsku turneju "Poslednji put", na kojoj će obići Ljubljanu, Bratislavu, Oslo, Stokholm, Berlin, Budimpeštu...

foto: Petar Aleksić

U pratnji devet muzičara, koji su, osim uobičajenih instrumenata, na sceni koristili i harfu i bendžo, pop superstar je uz pomoć tri prateća vokala proveo publiku kroz bogatu karijeru, u kojoj je objavio 33 albuma u solo varijanti i uspeo da proda 200 miliona albuma širom sveta.

Na samom početku publika ga je pozdravila gromoglasnim aplauzom, a muzičar je zapevao svoje dobro poznate hitove. U dva sata spektakla stali su pesme kao što su "Sailing", "Do Ya Think I'm Sexy", "I Don't Want to Talk About it", "Baby Jane"...

Slavni muzičar je s bendom odao počast muzičkim velikanima kao što su Eta Džejms, Tina Tarner, Vitni Hjuston i Van Morison.

Voditelj Stefan Popović uručio je Stjuartu poklon - dres Zvezde s njegovim imenom. Njegova želja je bila da poseti Marakanu.

- Navijač sam Glazgov Seltika. Voleo bih da posetim stadion i da osetim miris tribina, a što se majice tiče, to nije tako loša ideja - otkrio je muzičar za Kurir, a želja mu je i ispunjena.

1 / 8 Foto: Petar Aleksić

U nastupu, o kojem će se dugo pričati, uživali su Bisera Veletanlić. Nele Karajlić, Duška Vučinić, Sajsi MC i drugi.