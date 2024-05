ZVALI SU GA SIROČE, NIJE ZNAO KAD JE ROĐEN! Petar Božović izgubio majku, otac mu je ZAVRŠIO U LOGORU, a postao je VELIKI GLUMAC

Čuveni glumac Petar Božović rođen je na današnji dan 1946. godine. O njegovim maestralnim ulogama ispisane su brojne stranice, a on i danas vredno radi, stvarajući nove kultne kreacije.

U njegovim intervjuima često se može čuti određena doza melanholije, a poznavaoci biografije Petra Božovića kažu da mu je život kao scenario za film.

- Rođen sam 1946. godine posle rata i video sam sve njegove posledice koje me i dalje prate. Imam brata koji umire negde daleko, a nikada nisam s njim živeo. A drugi, s kojim se ne čujem, živi u Americi. Nije herojstvo poginuti u ratu, to je u njemu normalno. Nije važno ko će pobediti ili izgubiti. Pitanje je šta je ono što ostaje posle rata? Kako nastaviti? Eto, ne znam šta da kažem, jedino mi preostaje da se bavim onim što znam - kulturom i prosvetiteljstvom. A to ne zanima ni poziciju, ni opoziciju - rekao je ranije za Kurir.

Najpoznatiji po karakternim i ulogama istorijskih ličnosti među kojima se ističe Nikola Tesla u filmu "Tajna Nikole Tesle", a krasi ga i velika skromnost.

- Nisam uopšte nešto preponosan. Sećam se, kad sam odlazio u osnovnu školu, moja tetka Vida Vlahović, koja me podigla, govorila je "ne kradi, ne laži i ne špijaj". Ja sam mislio da je to lako. Međutim, velika su iskušenja. Pa još kad vidiš kako su se drugi oko tebe snašli, kako su napredovali... - rekao je ranije Božović za Kurir.

Iako ne voli previše da priča o svom privatnom životu, pre izvesnog vremena je u jednom intervjuu prvi put otkrio detalje o sebi za koje je malo ko znao.

- Živeo sam u Zemunu dok mi majka nije umrla, a to se desilo brzo, tako da se majke skoro i ne sećam. Moj otac, nezadovoljan uslovima u nemačkom logoru, nastavio je da robija i na Golom otoku. Tako brat i ja ostadosmo u domu za ratnu siročad na Senjaku. U posete su mi dolazili baba, tetke i ujaci dok me nisu prihvatili, pa sam neko vreme bio u kolektivnom stanu. Onda su i ujaci otišli na Goli otok, a ja ponovo u dom dok me moja baba, tetka Vida Vlahović nije uzela i odvela u Kolašin. Moj brat je ostao u sirotištu i mislim da mi nikad nije oprostio, kao da sam ja bio kriv što sam izabran - ispričao je Božović u emisiji "Balkanska ulica".

Sa nepunih četrnaest godina ponovo je došao u Beograd, kod oca koji je u međuvremenu odslužio svoj politički greh i oženio se po drugi put. Međutim, nije se Petar baš najbolje tu snašao, a i sa fakultetom je bilo, kako ponekad veli, "povuci-potegni".

Da bi udovoljio ocu upisao je prava. Njegovu ranu mladost obeležilo je i to što je posle nekih ličnih lomova odbegao u Pariz ne znajući ni kud zapravo ide, ni šta će da radi. Posle lutanja i spolja i iznutra, kaže, vratio se odlučan da završi ako treba i tri fakulteta, te je na Filološkom upisao italijanski i španski, apsolvirao, a potom se obreo i na Akademiji dramskih umetnosti.

Međutim, jedna tragedija je promenila sve i od nje se nikad nije oporavio.

- Moja prva ljubav iz gimnazije, koja se nastavila i na fakultetu, poginula je. Mira Pešić. Bila je divna devojka. Išla je paralelno i u gimnaziju i u baletsku školu. Bilo je strašno preživeti njenu smrt. Čak mi je i sećanje teško. Kasnije sam je često sanjao, pa i dan-danas... Kada se probudim, kao da je živa... pa se čudim što je nema tu pored – rekao je Petar.

Petar Božović ističe da je posle toga otišao u Pariz i gde je pokušao da pronađe utehu.

- Oženio sam se glumicom Marinom Koljubajevom. To je bila ljubav iz predstave “Sladostrasnici Karamazovi” našeg profesora Predgraga Bajčetića u Ateljeu 212. Brak sa Marinom se završio jer nije htela da rodi drugo dete. Abortirala je. A ja sam hteo veliku porodicu. To su jednostavno bile dve koncepcije. Nažalost, tako je bilo.

- Nisam preoteo Olgu Palinkaš Orsonu Velsu, pusti me toga! Nikada nikoga ni od koga nisam preotimao. Bio sam sa Olgom jedno deset godina, živeli smo u Los Anđelesu, Beogradu, Zagrebu... Onda je došao rat, a ljubavi za vreme rata uspevaju samo u lošim američkim filmovima – rekao je svojevremeno glumac za Blic.

