FILM JE PROMENIO SVET ZATVARA BELDOKS: Darko Bajić novi dokumentarac posvetio najvažnijem predstavniku art filma u Jugoslaviji

U sklopu projekta "Film davne budućnosti" autora i moderatora Darka Bajića i reditelja Siniše Cvetića, snimljeno je i ostvarenje "Film je promenio svet", koje će imati premijeru na festivalu Beldoks, a ujedno će ga i zatvoriti 29. maja u Domu omladine. Dokumentarac je posvećen Milošu Miši Radivojeviću, što su otkrili autori na konferenciji za novinare u Dvorani kulturnog centra u Beogradu.

- Miša je od vremena crnog talasa do danas svojim ostvarenjima sačuvao poziciju radikalnog filmskog autora i jednog od najvažnijih predstavnika art filma u jugoslovenskom i evropskom kontekstu. Emitovaće se serije u realnom vremenu. Šta će nam montaža, sve će biti prikazivano uživo. Film je jedini koji predstavlja autora koji hoće nešto da kaže. Sadržaj je prisutan 24 sata, a gde smo mi u svemu tome - izjavio je Bajić i dodao da Beldoks festival ima ambiciju da sačuva iskustvo ljudi i zato je ova priča "Film davne budućnosti".

foto: Stefan Vacić

Miša Radivojević je za ideju o filmu rekao da je plemenita i da je to gest u koji su uloženi rad i poštovanje prema ljudima.

- U filmovima je zarobljeno vreme gde će buduće generacije morati da se vrate kako bi videle kako je bilo. Tako se komentariše istorija, antropologija i biće čoveka - otkrio je Radivojević, koji je ranije pojasnio kakva očekivanja ima od ove priče:

- Svet je promenjen i u bliskoj budućnosti ćemo doživeti verifikaciju te promene. Samo će nas neko obavestiti jednog dana da smo zavedeni mnogo tragičnije nego kod Orvela i reći: "Potpuno nam postaje irelevantno i šta mislite i šta radite i koliko zarađujete i od čega živite i da li ste ubica ili žrtva, ništa nas ne zanima, skidamo vas sa evidencije." Taj trenutak mislim da je vrlo blizu, a to je dostignuće filma. Izabrali smo put koji smo zamislili a koji ne možemo da ostvarimo. Mi nismo mogli da promenimo svet a da on ostane živ. Mi smo ga promenili, ali će to biti jedan džinovski mrtvac, to će biti jedna mrtva civilizacija. Mi smo pali na ispitu naše planete. Nismo položili! Ne idemo dalje.

foto: Stefan Vacić

Nakon premijere u Beogradu biće prikazan u više gradova. Radivojević je dosad režirao 17 dugometražnih igranih filmova, kao i veliki broj dokumentarnih i igranih TV filmova i serija. Dobitnik je velikog broja svetskih priznanja, od Zlatnog lava u Veneciji do Zlatnih arena u Puli.

Iza ovog filma stoje producentska kuća "Magična linija" i Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, a uz podršku Filmskog centra Srbije započela je pripreme sledećeg ciklusa - "Film davne budućnosti - jugoslovenska kinematografija".

foto: ATA images

Radivojević će govoriti o stradanjima na Golom otoku

U pripremi je novi film Miloša Radivojevića pod radnim naslovom "Ostrvo na dnu", koji bi trebalo da govori o stradanjima na Golom otoku. Ovaj autor je diplomirao na prvoj klasi filmske režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu kod profesora i istaknutog filmskog režisera Aleksandra Saše Petrovića. Od 1961. do 1969. "pekao je zanat" kao pomoćnik reditelja Puriše Đorđevića. Svoj debitantski film "Bube u glavi" snimio je 1969. godine.