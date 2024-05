VELIKA TAJNU KRIJE PESMA NE LOMITE MI BAGRENJE: Bolne priče utkane su u stihova koje je otpevao ĐORĐE BALAŠEVIĆ i vezane su za...

Đorđe Balašević napisao je neke od najlepših stihova, inspiraciju je pronalazio u ljubavi. Neke su posvećeni Oliveri Balašević, druga njihovoj deci, a posebna priča vezana je za hit "Ne lomite mi bagrenje" iz 1986. godine.

Prijatelj čuvenog muzičara Vuk Žugić otkrio je kako su nastali stihovi jedne od najpopularnijih pesama panonskog mornara.

- Đole je na divan način umeo, kao čovek dirljive osećajnosti i neverovatne lucidnosti, da prepriča i opeva sve ono što je oko nas i u nama, da vidi ono što mi, običan svet, ne vidimo, da svojim šarmom to približi i unese u naše duše. On je stvarno bio pesnik koji diše, piše i govori u slikama. Kada sedite s njim, a ja sam imao to zadovoljstvo i privilegiju mnogo puta, vidite divne slike u svakoj njegovoj misli, reči, koje šalju velike poruke.

Jedan mali stih je pokazatelj toga kako Đole pravi poeziju od jedne male priče koja je nastala kada su sadili lipu iz njegovog kraja:

"Ko nije drvo razumeo prvo, pa tek onda sadio, taj nije ništa uradio. I, shvatiće, kad-tad, da ne zna šta je hlad."

Kakva filozofska minijatura, esej u nekoliko redaka i reči, kakva dubina. To je on imao u sebi, čovek koji je mogao i uspeo jedini da u ravnici prepozna i dočara talase mora i peščanih plaža. On je bio slikar i graditelj svojih pesama, dočaravao nam je bašte i atare Vojvodine u slikama koje nikada nećemo zaboraviti.

Ne lomite mi bagrenje

Đorđe Balašević je toga dana bio u Sava centru, dogovarali smo se o detaljima u vezi s tradicionalnim novogodišnjim koncertima. Šta je ovde bitno. Sektor za kulturu se nalazi nad velikom dvoranom, povezan je kabinet sektora s kabinom iz koje smo mogli pratiti koncerte. Đole je došao da potpiše ugovor za novogodišnje koncerte.

Glavna vest toga dana bila je da dolazi voz naših građana, Srba sa Kosova i Metohije, sa zahtevom da ih primi neko iz najvišeg rukovodstva naše zemlje. I dok smo se dogovarali o novogodišnjim koncertima, neko je na najvišem nivou države doneo odluku da se, zbog velikog broja ljudi, razgovor predstavnika rukovodstva Srbije i Srba s Kosova i Metohije organizuje u velikoj dvorani.

Nismo to znali u Sava centru dok nam neko nije ušao u kancelariju i rekao: "Puni se sala ljudima koji su došli s Kosova." I Đole je rekao: "Hajde da vidimo, da to ispratimo." Znao je da postoji ta kabina iz koje možemo da posmatramo veliku dvoranu.

Za stolom u velikoj dvorani su bili najviši predstavnici tadašnjeg rukovodstva države, a u punoj sali građani, naši Srbi s Kosova i Metohije. Oni su izlazili jedan po jedan i govorili strašne životne priče. Zaista je to bilo dirljivo.

Jedan veliki čovek, Balašević Đorđe, te je ispovesti slušao čitava četiri sata. Mi smo se pozdravili, ugovor je bio potpisan, i on se javio posle nekoliko dana i rekao: "Napisao sam jednu posebnu pesmu."

Ta pesma bila je "Ne lomite mi bagrenje".

Dugo su je povezivali samo s Kosovom i Metohijom i stradanjem Srba na Kosovu i Metohiji, ali ona, kao i sve njegove pesme, ima filozofsko, metaforičko značenje. S porukom:

"Ne lomite mi korene, život, ne rušite i ne lomite život bilo gde i bilo kome. Ne lomite ono najlepše što osećam prema svojim ljubavima, prema svom bagrenju, prema svemu što su naši životi..." - ispriča je Žugić u ispovesti za Kurir.

Balašević preminuo je 19. februara 2021. u 68. godini. Čuveni Panonski mornar, Novosađanin koji je želeo da bude fudbaler, stihove je počeo da piše u osnovnoj školi, a potom su se samo nizali. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag svojim pesmama i rečima. Porodica će uskoro objaviti i neke pesme koje je napisao, ali snimio.

