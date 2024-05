IZLOŽBA "OSLOBOĐEN IDENTITET": Radovi umetnika Aleksandra Srbljanina i Ognjena Gligorijevića od 1. juna u galeriji "Art For All"

Aleksandar Srbljanin i Ognjen Gligorijević predstaviće svoje radove u okviru umetničke izložbe "Oslobođen identitet" od 1. do 10 juna, u galeriji "Art For All" u Beogradu.

foto: Ognjen Gligorijević i Bojana Pantović Acić

Identitet se može definisati kao "uverenja, crte ličnosti, izgled i/ili izrazi koji karakterišu osobu ili grupu“. Na ovoj izložbi umetnici Aleksandar Srbljanin I Ognjen Gligorijević istražuju konstrukciju i dekonstrukciju ličnosti, interpretaciju viđenja sebe kao pojedinca i kako vidimo jedni druge. Postavka radova traži da svi posmatramo odnos između pojedinaca i društva. Ljudska bića su složena kombinacija onoga što nosimo urođeno, onoga što stičemo informacijama kroz životno iskustvo, našom kulturom, našim okruženjem, stvarima koje kontrolišemo i stvarima koje ne možemo kontrolisati. Dok se neki aspekti identiteta pojedinca mogu utvrditi ili smatrati nepromenljivim, mnogi aspekti identiteta osobe se menjaju tokom života i imaju različite težine u različitim vremenima tokom života.

foto: Ognjen Gligorijević i Bojana Pantović Acić

Kontrast monohromatskog prikaza ljudskih figura koje nam prikazuje Srbljanin, vodi nas u private prostore našeg uma gde smo u prilici da sagledamo složene slojeve našeg individualnog i zajedničkog čovečanstvu, da razbijemo krute načine na koje definišemo sebe i druge.Introspekcija je sibolizovana našim odrazom u ogledalu.

foto: Ognjen Gligorijević i Bojana Pantović Acić

Sa druge strane, komplementarno, Gligorijevićeva instalacija i konceptualni prikaz prenošenja poruke, koji nije očigledan, daje nam prostor da rastemo i da se razvijamo, da se otvorimo mogućnostima nade, da promenimo priču koju pričamo sebi i priče koje pričamo o drugima. Koristeći lateks I crnu boju, Gligorijević stvara glasne ali suptilne vodilje, slične putokazima, koji vas usmeravaju ka krajnjoj destinaciji, koja je na kraju ipak samo vaša, navodi se u saopštenju za medije.