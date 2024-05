POČEO 16. ŠPANSKI METAR: Najboljih 20 filmova u Beogradu i Novom Sadu, ali i onlajn

Uz srpsku premijeru filma "Mesto za stolom" sinoć je u dvorani Kulturnog centra Beograda otvoren 16. Španski metar. Publika će moći da pogleda 20 filmova u Beogradu i Novom Sadu, dok će deo programa biti dostupan na onlajn projekciji publici širom Srbije.

- Hvala vam što ste došli na ovu manifestaciju, na kojoj je za sve ove godine prikazano oko 320 filmova na španskom, kao i drugim jezicima koji se govore u Španiji i Latinskoj Americi - izjavio je na otvaranju festivala direktor Instituta Servantes u Beogradu Đuzep Marija de Sagara Anhel.

foto: Boris Mirkov

- U ovom izdanju predstavljamo filmove iz Argentine, Čilea, Kolumbije, Kube, Ekvadora, Perua, Meksika i Španije - dodao je on i zahvalio predstavnicima ambasada pomenutih zemalja koje su pomogle održavanje.

Do kraja festivala, između ostalog, publiku očekuju novi film rediteljke Aranče Ečevarije "Kineskinje", španski bioskopski hit "Postala sam viralna", peruanska komedija o klasnim sukobima "I u najboljim porodicama", nagrađivana kolumbijska drama "Majka", kvir komedija iz Čilea "Fantomski projekat"... Prvi put na festivalu će biti prikazan po jedan film iz Ekvadora i s Kube - tinejdžerska komedija "Neprilagođena si ili se praviš" i duhoviti omnibus "AM-PM". Do 3. juna program možete pratiti u DKCB, a potom i Kulturnom centru Novog Sada od 4. do 10. juna.