MOJI SU DRUGOVI BISERI RASUTI: Pre tri decenije osvojili srca publike, a sada se ponovo spojili "SUSRET S NJIM JE BOGATSTVO"

Prošlo je tačno 30 godina od snimanja filma "Ni na nebu ni na zemlji" Miloša Miše Radivojevića. Iako su glavni akteri Bojana Maljević i Svetozar Cvetković nastavili uspešno da rade isti posao, više nisu imali prilike podele kadar.

Ipak, trenutak koji ih je ponovo spojio, premijera dokumentarca Darka Bajića "Film je promenio svet", upravo o reditelju Radivojeviću, učinio je da ožive stara sećanja i da njih dvoje potvrde nepisano pravilo da se prava prijateljstva nikada ne prekidaju.

- Tačno, Miša Radivojević je spojio Cveleta i mene u filmu "Ni na nebu ni na zemlji". To je, sve zajedno, bila predivna saradnja. I prijateljstvo za ceo život. S vremenom je postao i kultni film. Drugačije se radilo tada, o čemu je Miša i govorio u filmu Darka Bajića "Film je promenio svet". Mi smo nekako živeli zajedno dok smo radili, družili smo se, mnogo razgovarali... Bila sam veoma mlada, s tako velikom srećom da radim sa svim tim ljudima - kaže Bojana za Kurir.

Inače, drama "Ni na nebu ni na zemlji" ostala je upamćena i po muzici Momčila Bajagića Bajage, čija je pesma "Moji drugovi" postala evergrin. Radnja se dešava 1993. godine i govori o arhitekti Nikoli (Svetozar Cvetković) u ratovima i sankcijama okruženom Beogradu kom ni veza sa zgodnom devojkom (Bojana Maljević) ne pomaže da se iščupa iz emotivnog beznađa.

Jedna od naših najlepših glumica je u međuvremenu postala uspešni producent, a trenutno gledaoci mogu da prate na Superstar kanalu veliko finale Bojanine serije "Dug moru".

U razgovoru za Kurir nastavila je da deli utiske o dokumentarcu koji je s Bajićem radio mladi reditelj Siniša Cvetić.

- Dok sam gledala filmm malo sam se trgla kad sam videla sebe na platnu, jer su me iznenadili, nisam očekivala. Pored toga što me vežu divne uspomene, bila je to i velika čast za mene. Da je Darko odabrao i jednu od mojih scena iz svih Mišinih filmova. Posle projekcije filma još dugo smo sedeli, pričali i smejali se. Svaki susret s Mišom je jedno malo bogatstvo za dušu. Volim te ljude. Volela bih da ponovo radimo zajedno - zaključila je glumica.

Bez nastavka

Pre 15 godina plan je bio da se uradi i nastavak ove priče, koji je napisao scenarista Dušan Jelić. Film je trebalo da bude pun akcije, dobre muzike i seksa, kako je objasnio autor za agenciju Beta.

- Nikola ponovo upoznaje ljubav koja mu neće biti uzvraćena i ponovo dolazi u sukob s ljudima s druge stane zakona. Biće to akciona drama, jeziva priča, užasno mučna, s katarzom - rekao je Jelić.

U nastavku je trebalo da igra Cvetković, ali i Dragan Nikolić, Aleksandar Berček, Bane Vidaković, Boris Milivojević i Ana Sakić, dok je glavna ženska uloga trebalo da pripadne nekoj 20-godišnjakinji koja bi bila odabrana na kastingu.

