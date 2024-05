RISTOVSKI NIJE JEDINI KOJI LJUBI MNOGO MLAĐU: Njegov kolega oženio svoju studentkinju, a o njihovoj vezi ČARŠIJA BRUJALA DANIMA

Prava ljubav ne broji godine, kilometre i razlike. Nije retkost da se romansa stvori između dvoje ljudi između kojih postoji razlika u godinama, a najsvežiji primer tome su glumac Sergej Trifunović i njegova izabranica Isidora.

Sergej Trifunović i Isidora Mijanović

Naš popularni glumac oženio se nedavno svojom 23 godine mlažom izabranicom na tajnom venčanju kome je prisustvovala i Ekipa Kurira.

Ovaj novopečeni par stao je na ludi kamen nakon kratke veze, a ne kriju koliko su zaljubljeni jedno u drugo.

Komentarisana je razlika u godinama, je l to ima neke veze sa ljubavlju - osvrnuo se voditelj na razliku od 23 godine između Sergeja i Isidore.

- Njihovi komentari nemaju nikakve veze sa ljubavlju, sa ljubavlju ima veze isključivo ono što se desilo između moje venčane žene i mene. To je to - rekao je glumac gostujući u emisiji 360 stepeni.

Lazar Ristovski i Anica Lazić

Definitvno jedan od najkomentarisanijih parova su glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa devojka Anica Lazić.

Njih dvoje uplovili su u vezu prošle godine nakon što se glumac razveo od svoje dugogodišnje supruge Danice Ristovski. Iako su često na meti kritika njih dvoje ne mare za komentare.

- Lazar i ja smo sličnog temperamenta i volimo akciju i brz tempo, a na energiju Maldiva smo se navikli brže nego što smo očekivali - rekla je Anica za Alo.

Mima Karadžić

Glumac Milutin Mima Karadžić više od godinu dana uživa u ljubavi sa 35 godina mlađom koleginicom Natašom Stanišić.

Kao što je Kurir prvi i objavio, on ju je svima predstavljao kao svoju prijateljicu, da bi tek nakon izvesnog vremena priznao da su u vezi.

- Družimo se, lepo nam je, uživamo da provodimo vreme zajedno. Da li ima nešto više od drugarstva među nama? Ne bih govorio o tome, to su lične stvari, ali mogu da vam potvrdim da smo se fantastično proveli u Sarajevu. Ona je moja mlađa koleginica, s kojom se družim, izlazim, ali ne bih detaljisao dalje - istakao je za Stori ranije Mima, te dodao da mu je javno potenciranje razlike u godinama između njih preterano.

Podsetimo, Karadžić je 2017. godine planirao da stane na ludi kamen sa 33 godine mladom Nevenom Matić, ali se samo dva dana pred venčanje predomislio i saopštio da nema ništa od svadbe.

Voja Brajović

Glumac Voja Brajović iz dva braka ima troje dece. Sa prvom suprugom Ljiljanom ima sina Vukotu i ćerku Iskru, dok sa koleginicom Milicom Mihajlović ima, od koje je 23 godine stariji, ima sina Relju.

- Milica je puna života, optimizma i talenta. Taj spoj je dragocen za svakog ko se sa njom druži na bilo koji način. Relja je jedna Milicina vrlo hrabra odluka. Moja nije. Ja sam uvek govorio prosto da to ne mogu, jer ne mogu. Eto to je isto jedna od bitnih njenih karakteristika – da učini ono što misli da treba da učini. Učinila je bolje nego što sam ja mislio. Ja sam sada mator za tu vrstu roditeljstva ali je zato to sad nekako slađe. Sve su to bile odluke mojih hrabrih supruga. Da sam ja odlučivao ne bi ni bilo dece. Sigurno - rekao je Brajović svojevremeno u emisiji "Sve što mi pripada".

Branimir Popović

Glumac je oduvek važio za miljenika žena, a zahvaljujući ulozi u srpskoj verziji serije "Dinastija“ postao je naš Blejk Karington.

Ovaj večiti šarmer u braku je sa 21 godinu mlađom koleginicom sa Cetinja, Sanjom Jovićević Popović.

Ljubavna priča Branimira i Sanje je veoma zanimljiva. Oni su se upoznali na Fakultetu dramskih umetnosti na Cetinju, gde je Branimir bio profesor, a lepa glumica studentkinja.

Zbližili su se kasnije, na setu serije "Budva na pjenu od mora“ 2012. godine, u kojoj su imali veliki broj zajedničkih scena. Između njih se rodila ljubav, ali kako su mediji prenosili, dugo su se dvoumili da započnu vezu zbog velike razlike u godinama.

2013. godine su izgovorili sudbonosno „da“ na Jahorini, a iste godine kao kruna njihove ljubavi na svet je stigla ćerka Sofija.

- Nas dvoje smo priča koju ne želim da delim sa javnošću zbog svog i njenog ličnog mira - izjavio je glumac pre nekoliko godina.

