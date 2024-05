"DUGO SAM KRILA OD LJUDI IZ OKRUŽENJA": Naša glumica je talenat nasledila od roditelja, a njena majka je doživela BOLNU SUDBINU

Isidora Minić koju smo zavoleli u filmu "Lajanje na zvezde", privatan život držala je daleko od očiju javnosti, pa malo ko zna podatak da joj je majka bila glumica Neda Spasojević.

Neda Spasojević je jedna od kultnih i modernih glumica i modernih glumica iz sedamdesetih godina prošlog veka koja nas je prerano napustila, u svojoj 40. godini života je preminula od raka.

Iza nje je ostalo pregršt dobih uloga, ali i njena ćerka, uspešna glumica Isidora Minić koja neodoljivo podseća na majku.

Ova Beograđanka je zavolela glumu uz oca pozorišnog i filmskog glumca, Milorada Spasojevića i majke Jelene koja je radila kao pozorišna krojačica. U karijeri je odigrala velike uloge. Od "Izdajnika", "Došljaka" do "Vrelih kapi" i "Smrti pukovnika Kuzmanovića". Toliko puta nagrađenja, od priznanja u Puli, do nagrade Zlatna nimfa na Festivalu u Monte Karlu za ulogu u televizijskoj drami "Gospodin Foka". Radila do samog kraja.

Te davne 1981. godine lekari su konstatovali karcinom, a preminula je nekoliko meseci nakon snimanja filma Banović Strahinja. Iza nje su ostali suprug, poznati slikar Bane Minić, i ćerka Isidora Minić, koja je danas poznata glumica.

Isidora Minić je privatan život oduvek čuvala daleko od očiju javnosti, pa tako dugo niko nije znao čija je ona ćerka.

“Moja mama je umrla kad sam bila jako mala. Dugo sam krila od ljudi iz okruženja, kao i od ljudi sa akademije da sam dete glumice Nede Spasojević. Imala sam tu privilegiju da me ne otkriju. Želela sam da to bude nešto moje, nešto što ne mora svako da zna. Moja majka mi je podarila talenat, ja sam dobila priliku da se oprobam u glumi i iskoristila sam je. Morala sam svojim radom da na neki način dostignem uspeh svoje majke, da je na neki način ne obrukam, taj zadatak sam zadala sama sebi”, rekla je Minićeva pre nekoliko godina, a preneli su domaći mediji.

Isidora je glumila i u "Točkovima", "Crnom Gruji", "Sumnjivim licima", "Idealnim vezama", "Nemanjićima".

( Kurir.rs / Blic / T.B. )

