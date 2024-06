ALEKSANDAR I OGNJEN SU SVETLA BUDUĆNOST SAVREMENE UMETNOSTI KOD NAS: Zavirite na njihovu izložbu "Oslobođen identitet"

posetite do 10. juna

Dva umetnika Aleksandra Srbljanina i Ognjena Gligorijevića spojila je izložba "Oslobođen identitet". Radove publika može da pogleda do 10. juna u galeriji "Art For All" u Beogradu (kod Saborne crkve), a inspiracija im je bila posmatranje odnosa pojedinca i društva.

- Prijavili smo se odvojeno na konkurs, a spojila nas je galerija. Nismo zajedno stvarali radove, ali teme su veoma slične. Imamo različiti pristup. Čast je izlagati na ovom mestu - poručuje Gligorijević.

Aleksandar Srbljanin je vizuelni umetnik i grafički dizajner rođen 1986. godine u Beogradu. Svoj umetnički put počinje u srednjoškolskim danima crtanjem grafita na beogradskim ulicama. Po završetku višeg školovanja, počinje da se bavi slikanjem, dizajnom, fotografijom i drugim vizuelnim umetnostima, što je 2011. rezultiralo nagradom Jang dizajner avord.

- Hteo sam da prikažem najintimniji prostor u svakom domu, a to je kupatilo. Kad zaključamo vrata, nekako se svi pred ogledalom preispitujemo. Na platnima je veliki broj modela koji su stavili svoje telo u službu umetnosti - kaže Aleksandar.

Ognjen Gligorijević je rođen 2000. u Nišu i trenutno je na postdiplomskim studijama u Amsterdamu.

- Koristeći industrijske materijale, želeo sam da prikažem stanje našeg društva. Moramo da razmislimo o pristupu životu kako bismo išli napred - smatra Gligorijević, čiju instalaciju prati i muzika.

On otkriva da još ne zna da li će se vrati u Srbiju.

- Moj master rad se bavi migracijama ljudi s Balkana prema Evropskoj uniji. Instalacija se sastoji od skeleta, a voleo bih da taj rad vidi publika. Fakultet će biti gotov narednog leta. Videćemo gde će put da me odvede - otkrio je mladi umetnik.

Aleksandar Srbljanin priprema novu seriju radova.

- Inspirisan sam kubizmom. Gledao sam neke slike u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu koje predstavljaju srpski kubizam. Započeo sam sa stvaranjem, pa ćemo videti gde i kada će biti izloženi novi radovi - zaključuje Srbljanin i dodaje da njegov kolega Gligorijević predstavlja svetlu budućnost savremene umetnosti kod nas.

