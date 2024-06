SADA PLOVI NEBESKIM DUNAVOM, JER GA JE VOLEO VIŠE OD MORA: Preminuo TV reditelj koji je radio s Balaševićem, Cunetom, Čolom...

Nakon kraće i teške bolesti u 75. godini danas je preminuo Siniša Reljin, suprug i otac, nekadašnji reditelj i snimatelj TV Novi Sad, prenosi RTV.

Reljin je svoje početke u filmskom stvaralaštvu započeo u Kino klubu. Završio je zagrebačku Akademiju za pozorište i film. Kao reditelj i snimatelj sarađivao je sa značajnim, i to ne samo filmskim umetnicima, kao što su Želimir Žilnik, Goran Marković, Mija Aleksić, već i sa umetnicima kao što su Predrag Cune Gojković, Vera Kovač Vitkai, braća Vranešević, Nora Čonkić...

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Autor je i brojnih emisija iz čuvenog serijala nekadašnje TV Novi Sad "Od našeg dopisnika" s kojom je kamerom obišao priličan deo naše planete. Zbog toga je verovao da je po religijskom ubeđenju kosmpolita. Bio je prvi vojni reporter na ovim prostorima.

Siniša je umeo da iza bilo čijih reči, kao snimatelj i reditelj, „pročita“ njihov smisao i da onu neopodnu emocionalnu boju.

foto: Damir Dervišagić

Imao je osećaj za kadar, ali to imaju mnogi, no on je znao da pleše s kamerom i zbog samog njegovog muzičkog talenta. Zato je i radio brojne muzičke emisije; o Idolima, Kerberu, Zdravku Čoliću, Đorđu Balaševiću, Laboratoriji zvuka...

Mnogi ga pamte po emisiji „Na svoj način“, u kojoj je uradio priču o tadašnjem neafirmisanom pank sastavu „Pekinška patka“, što je, mnogi tumače bio tzv. „spontani“ koncert u izlogu počivše robne kuće „Nork“.

Bio je i pionir na polju muzičkih spotova klasične muzike koji su bili nagrađivani na međunarodnim festivalima.

Iako u to vreme u penziji, postavio je i emisiju „Dokument“ TV Vojvodine, s namerom da se ta emisija obraća mislećim ljudima.

foto: RTV

Nekoliko godina unazad, pisao je i kratke forme, zvao ih je filozofskim razmišljankama, koje je objavljivao na društvenoj mreži Fejsbuk.

Sluteći bolest napisao je: ,"Šta je jedna Nova godina u poređenju s cirkuskim predstavama koje na ovim prostorima traju decenijama? Uživajmo u nadolazećim numerama."

I sada dok plovi nebeskim Dunavom, jer ga je voleo više od bilo kojeg mora, ostaje makar ova crtica o tome da je sasvim sigurno bio jedan od najmarkatnijih autora TV Novi Sad.

Siniša Reljin biće sahranjen u utorak, 4. Juna 2024. godine na Gradskom groblju u Novom Sadu u 14.15 sati.