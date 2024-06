DOK GOD BUDETE IMALI RODITELJE, VI ĆETE ZA NJIH BITI DECA: Reči Nikole Simića rastopiće vam srce "NE MORALIŠEM uopšte, ali..."

Čuveni srpski glumac, Nikola Simić, održao je mladim ljudima jedno predavanje, a često se njegove reči viralno prenose društvenim mrežama.

Bio je pozorišni, televizijski i filmski glumac. Preminuo je 2014. godine, a pamtićemo ga po briljantnim dramskim ulogama i po glasu koji je pozajmio čuvenim junacima crtanih filmova.

Igrao je u mnogim ostvarenjima, filmovima i TV serijama, posebno se proslavio ulogom Pantića u filmskom serijalu „Tesna koža“, glumio je u serijama „Srećni ljudi“, „Porodično blago“, „Ljubav, navika, panika“, a deca sedamdesetih pamte ga po Dušku Dugoušku i čuvenom „Šefe, koj' ti je vrag“.

Društvenim mrežama kruži insert iz jedne TV emisije u kojem on govori o tome do kada je čovek dete i kako se treba odnosti prema roditeljima.

„Makar imali 30 godina, 40 godina, 50 godina, dok god budete imali roditelje, vi ćete za njih biti deca. Onog trenutka kad ne budete imali roditelje, vi niste ničije dete. To osećanje, to je strašno. Zato hoću da vam kažem, ne morališem uopšte, ali roditelji moraju da se vole. Jer sve te mane koje vi vidite kod vaših roditelja, to ćete vi isto da radite.

Vi ćete imati iste te mane, tako će vaša deca vama isto zamerati ono što ste vi zamerali njima. Prema tome, voleti roditelje, to znači voleti njihove mane i njihove vrline. I da shvatite jednom zasvagda da ste vi uvek deca i da oni vas, imali vi 40 ili 50 godina, doživljavaju kao decu“, ispričao je Nikola Simić mladim ljudima u studiju TV Pink.

