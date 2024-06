OŽENIO SE POZNATI GLUMAC I DJ: Na ulici mu viču: "Gde si, kralju", a evo ko je podelio slike s venčanja FOTO

Glumac i di-džej Mihajlo Jovanović oženio se proteklog vikenda.

foto: printscreeen/Instagram

Fotografije s venčanja podelila je na društvenim mrežama njegova koleginica Anđela Jovanović. Glumica je bila gošća na slavlju u društvu supruga Mihaila Dudaša.

foto: printscreeen/Instagram

Mihajlo Jovanović privukao je pažnju publike ulogom prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića u telenoveli "Crveni mesec", ali mladi i talentovani umetnik ima iza sebe zapažene role u Italiji.

"Zaljubljivanje u glumu je kod mene bio proces. „Stvar srca“ je film mog profesora Mike Aleksića, čiju školu sam pohađao, pa mi je bilo čast da budem deo te ekipe. Nisam tada bio svestan ko je Ljuba Tadić. Mislim da sam i prvu scenu snimio s njim. Kada su me roditelji pitali ko još igra u filmu, rekao sam Vuk Kostić, Nada Macanković i „neki Ljuba Tadić“, na šta su se oni zaprepastili: „Kako neki Ljuba Tadić?“ Mada sam imao samo 12 godina, prvi put sam osetio čar glume, igrajući malog Aleksu, glavnog junaka, koga je tumačio Vuk", ispričao je glumac za Kurir.

foto: ATA images

Publika ga najviše pamti kao kralja Aleksandra.

"On je bio je plejboj onog vremena, kako kaže moja koleginica Ivana Dudić. Ljudi me prepoznaju na ulici i nisam imao loša iskustva. Zanimljivo mi je kada me zaustave i salutiraju mi ili se klanjaju, oslovljavaju me sa: „Gde si, kralju“, pitaju me šta će biti s državom", ovako je govorio student Dragana Petrovića Peleta tokom emitovanja TV serije.

foto: ATA images

Jovanović je trenirao fudbal i atletiku, a sada puštate muziku po klubovima.

"Volim da slušam i puštam muziku drugih kultura. Imam nastupe po Beogradu i Novom Sadu. Gluma je moj posao, a muzika je ljubav i hobi" - otkrio je Mihajlo.

Pod imenom DJ Mihajlo, nastupao je u renomiranim beogradskim klubovima poput 20/44, KC Grad i Drugstore, ali i na festivalima kao što su Lovefest i Velvet. Osim u rodnom Beogradu, svoj muzički trag ostavlja i širom sveta, nastupajući u različitim klubovima u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Francuskoj i Danskoj. U rodnom gradu poznat je po širokom osmehu i uvek pozitivnoj energiji. Takav je i za DJ pultom.