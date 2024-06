UŽIVALA SAM DA GLEDAM ANICU I ENU U "GLEMBAJEVIMA" Počele probe za predstavu "Šarlota Kasteli", a evo šta je još poručila glumica

U Beogradskom dramskom pozorištu počele su probe za predstavu "Šarlota Kasteli", nastalu po motivima drame "Gospoda Glembajevi" Miroslava Krleže, u režiji Branislava Mićunovića.

foto: Kurir

Glavne uloge u ovom napetom porodičnom i političkom trileru igraće Marko Gvero (Ignjat Glembaj), prvak ovog teatra Aleksandar Radojičić (Leon) i mlade glumice Isidora Simijonović (baronica Kasteli) i Dunja Stojanović (sestra Angelika).

foto: Centar Film

- Gledala sam "Glembajeve" u Ateljeu 212, čini mi se da sam još uvek bila u srednjoj školi, a gledala sam i hrvatski film. Čitala sam opet i dramu. Počela sam da učim i italijanski jezik - otkriva nam pred početak proba glavna glumica Isidora Simijonović.

foto: Dragan Kadić

"Glembajevi" su jedno od najpoznatijih i najizvođenijih dramskih dela velikana jugoslovenske i hrvatske moderne književnosti. Radnja drame zbiva se u domu zagrebačke porodice Glembaj pre više od jednog veka. Kad danas čitate ili gledate "Gospodu Glembajeve", čini se da su gotovo svi odnosi (društveni, lični i porodični) primenljivi na neku današnju bogatašku porodicu u Zagrebu ili u Beogradu.

- Uživala sam da gledam i Enu i Anicu i sigurno da u mom sećanju one i danas postoje kao lica baronice. Lepota naše umetnosti i jeste u tome da svaki glumac ima priliku da doživi lik na svoj način i svaka rediteljska postavka je drugačija. Pozorišna predstava je umetničko delo za sebe i nezahvalno je, pa i obavezujuće nešto tvrditi unapred - poručila je mlada glumica.

foto: ATA images

Branislav Mićunović režira posle dugo godina u Beogradu, a zasad je poznato da će na sceni biti samo klavir.

- Ono tjelesno u nama nije prljavo. Naprotiv: sve je u nama ženama tjelesno, i ja to ne poričem! Ja sam poštena! Ja sam od svoje petnaeste godine doživjela mnogo, ja sam gledala pred svojim nogama i biskupe i generale i kelnere, da, sobare i dnevničare također, i ja sam uvijek iznova doživljavala ovo: gotovo svi oni koji pužu pred nama kasnije nas uvijek tako strahovito uzvišeno prljaju, da mi je to posvema nerazumljivo! I to su muškarci i džentlmeni? Ja se od toga tjelesnog u sebi nikada nisam branila! Ja sam slaba od naravi, ja sam to uvijek priznavala: ja to ni sada ne tajim. Vi to morate razumjeti! Ja nisam provela svoje djetinjstvo kao vi. S dvanaest godina ja sam ostala na ulici. Vi ne znate što to znači smucati se po parkovima na jesenjoj kiši, gladan i poderan i bez krova, s poderanim cipelama i s jednom starom lisicom oko vrata! Za sve ono što sam ja morala u ovim posteljama, ja sam bila vrlo slabo plaćena! I ja ne znam: možda povrh nas postoji nešto, ali ja sam, tako mi bog pomogao, tu svoju glembajevsku transakciju vrlo skupo platila! Krvavo! Strahovito krvavo - ovako govori ova junakinja.

foto: Damir Dervišagić

Premijera je zakazana za 28. septembar. Do kraja sezone čeka nas 15. juna premijera komada "Kramer protiv Kramera", u režiji Slobodana Skerlića.

foto: ATA images

Ko je reditelj predstave: Bio ambasador i ministar kulture

Branislav Mićunović bivši je ambasador Crne Gore u Beogradu. Bio je ministar kulture u tri mandata, ali i dugogodišnji profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i na Fakultetu dramskih umetnosti na Cetinju, gde je i rukovodilac postdiplomskih studija. Takođe je predsednik Nacionalne komisije za Unesko i Nacionalnog saveta za kulturu.