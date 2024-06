"ON JE NESTVARAN MALI KOMIČAR I TO ŠTA ON MOŽE DA MI KAŽE I URADI JE NEVEROVATNO" Andrija Milošević otkrio ko može da ga NASMEJE

Glumac Andrija Milošević, čini se, uvek ima pune ruke posla. Ali, kako uvek ističe, za to je sam kriv jer jedino tako može da funkcioniše. Kao veliki radoholik, uživa u tome da mu je dan ispunjen brojnim altivnostima. Više ne samo poslovnim jer otkako je postao tata, sin Relja mu je centar sveta. I nova inspiracija za stvaralaštvo. Andrija već izvesno vreme pored toga što se bavi glumom i voditeljskim poslom, piše i za decu, a upravo ga roditeljstvo na to dodatno inspiriše.

foto: Promo Una TV

- Relja je vrlo rano počeo da govori, pa već sad recituje, pita, nadopunjuje, improvizuje... Završio sam jednu knjigu koja će izaći u septembru, ali i niz pesama, od kojih sam "Ja sam tata bubašvaba" pevao sam na Beogradskom proleću, a počeo sam da pišem i novu "Miš biribiš" - otkrio je Andrija za TV Ekran.

Pošto on voli da zasmejava sve oko sebe, ovoga puta je otkrio i ko njega najviše ume i može da nasmeje.

- Sin Relja, on je nestvaran mali komičar i to šta on može da mi kaže i uradi je neverovatno - s osmehom je dodao ponosni tata.

foto: Promo

To kako sve ume da okrene na šalu, ovaj dramski umetnik pripisuje ličnom umeću.

- Imam dar da amortizujem gomilu stvari za koje se govori da su problemi. Nije sve što ljudi kažu to što oni kažu, niti je sve što je davno izmišljeno stvarno dobro, treba ga menjati. Ovo čovečanstvo se zabašurilo trivijalnostima toliko da prave probleme vidiš samo kad je kasno. Kako se do toga došlo, ne znam, ali meni je šala moja lična borba u odnosu na svet koji više nije svet. Zanimljivo je da je sa suprugom Aleksandrom najpre glumio bračnog partnera u seriji "Slatke muke", nakon čega su i u pravom životu otišli pred oltar.

foto: Printscreen

- Nas dvoje smo tu seriju radili kao dva profesionalca. To je bilo fenomenalno iskustvo jer nemamo mnogo prilika da igramo s partnerom. Iako je bilo i naporno, serija je ispala famozno. To je pored "Andrije i Anđelke" i "Maminih sinova" najrepriziranija serija, što pokazuje koliko je dobra, i nadam se da ću raditi nešto slično.

O formuli za srećan život, Andrija je rekao:

- Niko je nije pronašao. Suštinski, srećan život i ne postoji u deklarativnom smislu. Postoji samo sreća za koju se izboriš. Ako pustite život da ide stihijski, računajte na ozbiljne probleme i pitanje je da li ćete moći da ih rešite. Međutim, ako držite stvari u svojim rukama, ako se ne vadite na druge i izmišljate kako vam je kriv ovaj ili onaj, biće bolje. Kažu da je poslednja preostala revolucija na svetu revolucija protiv samog sebe. Vudi Alen kaže da je možda sreća u tome da vam nije dosadno. Pokušajte da učinite život uzbudljivim i onda ćete imati više sreće.

