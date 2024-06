FESTIVAL FRANCUSKOG FILMA U 4 GRADA U Beograd dolazi svetski poznati glumac, čija je majka poreklom iz Srbije

Festival francuskog filma biće održan od 19. do 23. juna na nekoliko lokacija na otvorenom u Beogradu, kao i u Novom Sadu, Nišu i Zrenjaninu. Festival otvara film "Nepoželjni" reditelja Ladža Lija. U Beograd s njim dolazi i francuski glumac Aleksi Maneti.

foto: Filip Olćan

Na šestom izdanju festivala publika će imati priliku da pogleda najnovija ostvarenja iz Francuske, od kojih više njih pripadaju ovogodišnjoj selekciji Kanskog festivala, jednog od najznačajnijih filmskih susreta u svetu. Projekcije će biti održane na Kosančićevom vencu, Silosima, platou između dve kule poslovnog centra “Ušće”, Beograd bašta, dok će u Novom Sadu filmovi biti prikazani u Kulturnom centru Novog Sada, u Nišu u bioskopu Cine Grand, dok će se u Zrenjaninu program održati početkom jula.

foto: Filip Olćan

Na konferenciji za medije održanoj u mts Dvorani prisutnima su se obratili Stanislas Pjere, direktor Francuskog instituta u Srbiji, Dragan Bjelogrlić, reditelj i kum festivala, Igor Stanković, direktor festivala i Aleksi Manenti, glumac.

Stanislas Pjere, direktor Francuskog instituta u Srbiji je na konferenciji za medije kazao da je Festival francuskog filma plod dugogodišnje saradnje između Francuskog instituta i partnera, kao i da je njegova misija promocija francuske kinematografije. On je naveo da Sporazum o koprodukcijama iz 2019. koji je potpisan prilikom zvanične posete Emanuela Makrona danas ima svoj pravi smisao. On je izrazio posebno zadovoljstvo povodom novog mesta na kome će se prikazivati filmovi, Beograd bašta u Bregalničkoj ulici na Zvezdari (stari bioskop koji je nekada pripadao Beograd filmu). “Posebno smo ponosni što u godini kada je Pariz domaćin Olimpijskih igara organizujemo specijalni deo programa festivala koji će biti posvećen sportu. Festival francuskog filma deo je posebnog događaja Ritam francuske kulture koji smo posvetili najvećem sportskom susretu na svetu. Hteo bih da izrazim posebnu zahvalnost Igoru Stankoviću i Draganu Bjelogrliću koji je pristao da bude kum festivala, ali i partnerima festivala, a to su generalni pokrovitelj Telekom Srbija, Mlekoprodukt - Ile-dE-France, MPC Properties, L’Oréal Balkan, TV5 Monde. Naš partner je i Opština Stari grad”, rekao je Pjere.

foto: Filip Olćan

Igor Stanković, direktor festivala, predstavio je ovogodišnji program i istakao: “Ovogodišnje izdanje će otvoriti film Nepoželjni reditelja Ladža Lija, i sa glumcem Aleksijem Manentijem, koji će biti i gosti festivala. Drugog dana festivala biće prikazan film koji je otvorio Kanski festival Drugi čin Kentena Dipijea sa velikim imenima francuskog glumišta. Svi filmovi na festivalu su deo prošlogodišnje produkcije i pozvao bih sve da posete prelepe lokacije na kojima će biti prikazani, a ulaz na projekcije će biti slobodan.”

foto: Filip Olćan

Aleksi Manenti, glumac i scenarista, je na pitanje šta za njega znači dolazak na Festival francuskog filma i kakva je njegova veza sa Srbijom kazao da mu je veliko zadovoljstvo što će biti gost Beograda za koji je veoma vezan budući da mu je majka poreklom iz Srbije.

“Veoma mi je drago što ću predstaviti film Nepoželjni i radujem se da vidim reakcije Beograđana. Meni je važna saradnja sa rediteljem, a drago mi je da sam sa rediteljem Ladžom Lijem sarađivao i na njegovom prethodnom filmu Jadnici”. O radu na filmu Čuvari formule Manenti je napomenuo: “Srećan sam što se film od juče prikazuje u Francuskoj i već dobija sjajne kritike u francuskim medijima. Tema fillma je od izuzetnog značaja za oba naša naroda”.

foto: Filip Olćan

Organizatori Festivala francuskog filma su Francuski institut u Srbiji, MegaCom Film i mts Dvorana. Festival su podržali Telekom Srbija kao generalni pokrovitelj, bronji sponzori i Opština Stari grad.

Bonus video:

02:55 Francuski glumac progovorio na srpskom jeziku