U DADOV STIŽE MJUZIKL INSPIRISAN FILMOM "MULAN" Reditelj Nikola Kljajić: "Hrabra hajdučica" nas uči da izrazimo sebe i svoje biće

Na sceni omladinskog pozorišta Dadov stigao je ove nedelje mjuzikl "Hrabra hajdučica". Neobična predstava nastala je po tekstu Nemanje Ostojića, a na osnovu Diznijevog klasika, filma "Mulan", i donosi uzbudljivu priču o identitetu, integritetu i revoluciji. Mladi talentovani reditelj Nikola Kljajić odlučio je da govori o hrabrosti jedne devojčice kroz formu mjuzikla. Muziku je napisao Nikola Smolović, dok je autor vokalnih deonica Milica Burazer, koreograf je Jelena Arsić.

foto: Printscreen/Instagram/pozorište_dadov

- "Hrabra hajdučica" nas uči hrabrosti da izrazimo sebe i svoje biće, hrabrosti da se zauzmemo za ono do čega nam je stalo. Ova predstava nije samo o ženskoj emancipaciji već o univerzalnoj borbi za autentičnost i poštovanje sopstvenog identiteta - navodi autor.

foto: Nikola Kljajić

- Veliki broj dece i mladih se prijavio na audiciju za ovaj komad, od kojih su izabrani najtalentovaniji uzrasta od devet do 22 godine. Imamo dve podele. Mjuzikl se nametnuo kao sjajno rešenje za ovaj tekst. Prvo smatram da će publici, pored odličnog, duhovitog teksta, biti zanimljivi songovi, koreografije i jedan drugačiji stil igre, a s druge strane, još važnijim aspektom ove odluke smatram negovanje talenata (pored glumačkog) kod svake individue. Svako je imao priliku da nam predstavi svoj plesački, muzički i akrobatski talenat, pored glumačkog, koji smo moj tim i ja rado iskoristili da podignemo predstavu "Hrabra hajdučica" na jedan novi nivo (negovanje individualnosti, identiteta deteta, o čemu govori i sam tekst predstave) - kaže Nikola Kljajić, koji je rođen 2000. godine i završio je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi Egona Savina i Kokana Mladenovića.

foto: Nebojša Babić

Osnovno obrazovanje stiče u OŠ "Kralj Petar Prvi" a potom upisuje Prvu beogradsku gimnaziju. Već tokom pohađanja iste susreće se sa glumom i režijom. U prvoj godini gimnazije igra u predstavi "Much ado about nothing" („Mnogo buke ni oko čega“) Viljema Šekspira u okviru dramske sekcije na engleskom jeziku. Narednih godina svog srednjoškolskog obrazovanja upoznaje se sa režijom kroz predstave koje amaterski režira a to su; „Kraljeva Jesen“ – Milutina Bojića u drugoj godini gimnazije, predstava je odigrana čak 10 puta između ostalog i u „Teatru 5“ i na sceni „Mata Milošević“ Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Potom sledi režija teksta „Solunci govore“ koji se igraju ispred kosturnice na ostrvu Vido u Grčkoj, a ubrzo i na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, u okviru svečane akademije povodom 180. godina gimnazije.

foto: Promo

Aktivni član debatnog kluba i dramske sekcije i dobitnik priznanja za kulturno-umetnički doprinos Prvoj beogradskoj gimnaziji. 2019. godine upisuje Fakultet dramskih umetnosti, odsek za pozorišnu i radio režiju, u Beogradu u klasi prof. Egona Savina i Kokana Mladenovića. Svoja znanja usavršava kroz režije svojih ispita i predstava van fakulteta. Više projekata je uključivalo rad sa decom kao i rad na predstavama muzičkog tipa. Osnivač je i direktor pozorišnog festivala „Zlatni žir“ koji se održava u Sremskoj Mitrovici, a okrenut je mladim i talentovanim kolegama iz Srbije, s ciljem povećanja vidljivosti i međusobnim povezivanjem mladih kolega. Posle premijere „Hrabre hajdučice“ radi na projektu "Igra snoviđenja" po tekstu Zore Bokšan Tanurdžić, još jednoj predstavi za decu, čija nas premijera očekuje na jesen.

Prva reprizna izvođenja su 10, 11, 12, 13. i 14. juna.

