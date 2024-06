ZBOG INTIMNIH SCENA NAPRAVILA SKANDAL: Glumica sa 15 godina morala da se obnaži, a evo zašto nikada NIJE POGLEDALA VRELE KADROVE

Glumica Gala Videnović je bila prava tinejdž zvezda domaće kinematografije. Počela je da snima sa 10 godina, a publika je zavlolela u filmovima "Bal na vodi", "Moj tata na određeno vreme", "Moljac", "Jagode"...

foto: Printscreen/YOutube

Kao tinejdžerka pridružila se i ekipi serijala "Žikina dinastija", gde je u filmu "Šta se zgodi kad se ljubav rodi" oživela lik ruskinje Nataše.

Lepotom i raskošnim talentom oduševljavala je publiku kraj malih ekrana i na velikom platnu, a kako je otkrila ulazak u svet filma u njenim godinama bio joj je pravi šok.

Odbila seks scene

foto: Printscreen

Lepa Gala igrala je zanosnu plavušu Ester u filmu "Bal na vodi", a iako je u tom momentu imala samo 15 godina, plenila je svojim izgledom i za njom su uzdisale i žene i muškarci.

Ipak, glumica je morala da se suoči sa različitim izazovima na setu, između ostalog da se skine naga i ima seks pred kamerama.

foto: Printscreen YT

- Sa obnaženom scenom u vodi nisam imala poteškoća, shvatila sam to kao zadatak. Međutim, kada je trebalo da se snimi kako vodim ljubav sa Milanom Štrljicem, koji je igrao Rileta, reditelj i ja smo se posvađali. Nije mi se dopalo kako je to zamislio. Pošto je Ester veoma mlada i reč je o njenom prvom seksu, smatrala sam da ne može da deluje kao da je iskusna. Nisam pristala na to, pa se desio skandal i Aćin je napustio snimanje. Nismo pričali deset dana - otkrila je ranije Gala.

Ipak, na kraju kada su se strasti malo stišale snimila je taj kadar.

foto: Printscreen

- Svi su izašli napolje, a scenu sam odradila nasamo sa partnerom, dok je direktor fotografije snimao - rekla je.

Odlazak preko okeana

1 / 5 Foto: Printscreen YT

Buntovni duh je opstao u Gali i mnogo godina kasnije, kad se preselila u Kaliforniju i bila na pragu holivudske karijere.

Zahvaljujući porodičnim prijateljima, mlada gulimica je Malibu smatrala svojom drugom kućom i krenula na audicije uz ambicioznog menadžera. Onda se zaljubila, ostala trudna i odlučila da napravi pauzu u karijeri zbog rođenja sina Demijana.

foto: Printscreen

- Menadžer Majkl Mekingli mi kaže da treba da nastavim. I ja sam do Demijanovog trećeg meseca išla na kastinge. A onda sam odlučila da ne želim da ostavljam dete Filipinki dok ja idem na audicije - ispričala je Gala svojevremeno.

foto: Printscreen

Ipak, stvari su se promenile. Gala je odlučila da se posveti porodici.

- Kao klinka nisam imala život i ekipu, nego sam jurila na snimanja. I odlučila sam da budem mama. Možda sam odluku donela i na osnovu gledanja Holivuda iz neposredne blizine. Viđala sam te zvezde koje idu u rehab centre i skidaju se sa alkohola, tableta, narkotika... - rekla je.

Porodica

Danas Gala Aleksić, vratila se krajem devedesetih godina u Beograd, gde je upoznala ljubav svog života.

foto: Printscreen/YOutube

- Ubrzo sam se udala za Vladimira Aleksića, reditelja sa kojim sam snimala "Metlu bez drške" i dobili smo sina Pavla - ispričala je Gala.

Ona se ponovo vratila u SAD, a otvoreno je govorila o potrebi da pronađe svoje mesto pod suncem.

- Početkom dvehiljaditih sam se vratila u SAD. Kao da sam imala podvojenu ličnost. Kad sam se vratila ovamo, srce mi je ostalo tamo. A ovde mi je porodica. Iskreno, nisam vezana za Beograd, ali za familiju da. Međutim, kad sam jednom prilikom otišla, našla sam istog menadžera i dogovorila se s njim da ponovo radimo zajedno. Ali, nisam se vratila tad kad je trebalo, niti sam ga ikad više pozvala - pričala je Gala.

Ostavila u prošlosti

foto: Printscreen RTS

I danas povremeno odlazi u Ameriku, gde živi njen stariji sin. Kad priča o svojoj karijeri, kaže da nikad sebe nije doživljavala kao lepoticu i da joj je uvek bilo važnije ono "unutra". A "Bal na vodi" više nije želela da pogleda.

- Pre nekoliko godina sam pokušala da ga gledam na televiziji, ali nisam mogla. Prebacila sam kanal. Prošlost treba da ostane u prošlosti - istakla je Gala.

(Kurir.rs/I.M.)