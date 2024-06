OVAJ GLUMAC JE OTAC DRAGANE MIĆALOVIĆ: Gledali ste ga u seriji "SELO GORI", delio kadar i s njom: "Teško mi je da pričam o tati"

Sestre Sloboda i Dragana Mićalović danas su jedne od najpopularnijih glumica na našim prostorima i veoma su uspešne u svom poslu, a mnogi ne znaju da su talenat nasledile od svog oca koji je bio uspešni pozorišni, televizijski i filmski glumac.

Reč je o čuvenom glumcu Draganu Mićaloviću, koji je preminuo u junu 2017, u 67. godini. Dragan je u braku sa suprugom Milicom dobio tri ćerke, najstariju Mirjanu, zatim Slobodu i Draganu, koje publika godinama unazad obožava.

Dragan je bio sjajan glumac, a samo u seriji "Srećni ljudi" pojavio se u čak tri različite sporedne uloge - u 17. epizodi glumio je policajca u parku, u 18. je bio zapisničar, a publika ga najviše prepoznaje kao Kucu, ljubavnika famozne Cane Fontane sa Ranča prokletih. Glumio je i u ostvarenjima kao što su "Selo gori, a baba se češlja", ''Moj rođak sa sela'', ''Bela leđa'', "Mješoviti brak"...

Sa svojom najmlađom ćerkom, koja je danas uspešna i poznata glumica, Draganom glumio je u popularnoj seriji "Sinđelići", gde su bili otac i ćerka.

Kako je pričao Dragan, pre svake uloge bi se njegove ćerke konsultovale s njim, ali i davale njemu savete, zbog čega je bio ponosan.

"I Dragana i Sloboda imaju običaj da, prilikom pripreme bilo koje uloge, prvo dođu kod mene na konsultacije, a sada sam ponosan što je došlo vreme da i one meni daju savete", rekao je jednom prilikom Dragan.

Glumac svojevremeno nije bio za to da mu se ćerke bave glumom, ali kada je video koliko su uspešne, shvatio je da su dobro birale svoju profesiju, ma koliko ona bila teška.

"Kada mi se danas jadaju zbog problema sa kojima se susreću, onda pomislim da sam bio u pravu što sam bio u pravu što sam ih odgovarao, ali kada vidim koliko su vredne i uspešne, pomislim da nema nijedne lake profesije i da su dobro odabrale. Gluma traži psihofizički jakog čoveka i drago mi je što i u Slobodi i u Dragani vidim tu želju i volju da konstantno rade i napreduju" rekao je Mićalović svojevremeno u intervjuu za "Hello".

Ipak, kada je Dragana dobila svoju prvu ulogu, nije bio previše srećan.

"Bio je raspisan poziv za kasting u svim srednjim školama i bilo nas je više od 500 prijavljenih. Ja sam dobila ulogu. Zvala sam tatu i rekla mu da sam dobila ulogu, on je bio na pecanju tada, i samo mi je spustio slušalicu. Opet sam ga pozvala, a on mi je rekao: "Ja neću preživeti još jednu glumicu u kući." Nije želeo, niti je Bobi i meni dozvoljavao da se bavimo glumom, jer je znao da je baviti se ovim poslom i imati porodicu prilično teško. Pokušavao je dugo da me odvrati od glume. Mislili su i on i majka da će to brzo da mi dosadi, a ja sam od malena želela da budem glumica", kazala je Dragana.

Dragana Mićalović bila je posebno vezana za svog oca, po kome je i dobila ime. Nakon njegove smrti ostala je praznina koja se nikada više neće ispuniti, a Dragana često na društvenim mrežama objavljuje slike svog oca koje pokazuju koliko su bili bliski.

Jednom prilikom je ispod slike sa svojim ocem dodala komentar koji je mnogima naterao suze na oči: "Tebe nema da udavam. Ti si moje mezimče! Tvoje najmalečko!", napisala je glumica.

"Teško mi je da pričam o tati. Znam da mi sada daje snagu, a dao mi je za života mnogo saveta. Uvek me je vodio sa sobom na probe u pozorište, koje sam rano zavolela", rekla je glumica za "Glossy" jednom prilikom, a zatim dodala:

"Bila sam vezana za oba roditelja, ali sam tatino ime. Ženska deca su privrženija ocu, ali i bez majke život ne bi imao smisla. Sa njom se često čujem telefonom, a ona tek na kraju shvati sa kojom ćerkom je pričala, budući da sve tri imamo slične glasove."

