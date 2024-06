DVOSTRUKO SLAVLJE ZABRANJENOG PUŠENJA: Obeleženo 40 godina od izlaska album "Das ist Walter", ali bend dobio novog člana...

Zabranjeno pušenje sinoć je održalo dugoočekivani, slavljenički koncert na Šalati i prisutnima pružili puna tri sata užitka.

foto: Luka Vuković

Pesmom „Neću da budem Švabo u dotiranom filmu“ otvorili su koncert kojim je obeleženo 40 godina od izlaska kultnog album „Das ist Walter“, a Sejo Sekson, koji na ovom koncertu proslavio i svoj rođendan, nastavio je sa svojom ekipom jako, kroz „Anarhija all over Baščaršija“ i „Otpor stoko“, do „Čovjeka starog kova“. Omiljeni hit i fraza „Pos'o, kuća, birtija“ orila se Šalatom, baš kao i „Pišonja i Žuga u paklu droge“ i „Karabaja“.

foto: Luka Vuković

U jednom trenutku počela je i kiša, ali dobro raspoloženoj publici to nije smetalo da sa omiljenim bendom uglas peva legendarne hitove.

Publika je slavljeniku Seji otpevala rođendansku pjesmu, a koncert se nastavio pesmama „Djevojčice kojima miriše koža“, „Guzonjin sin“, „Hadžija il' bos“, „Jugo 45“, „Zenica“, „Fikreta“, „Lijepa Alma“ i „Počasna salva“.

Bez teatralnog odlaska i dolaska, bend je u bis uplovio pesmom „Fildžan viška“, a uz „Ibra Dirku“ završili su ovaj slavljenički koncert koji će svi još dugo pamtiti.

foto: Luka Vuković

Svaki član benda dao je svoj doprinos sinoćnjoj atmosferi: Anđela Zebec pevala je „Amazing Grace“ i „Bacila je sve niz rijeku“, Tomislav Goluban je svojim umećem na usnoj harmonici pesme dizao na nove nivoe, svetski „dvoboji“ Tonija Lovića i Dejana Oreškovića Kloa, pozitivna, pozadinska energija bubnjara Traka ili pak ona iz prvih redova, od strane Roberta Boldižara, ali i debitanski nastup Sejinog sina, mladog, perspektivnog klavijaturiste, Vite Sučića, koji je kako Sejo kaže, njegova verzija 2.0, ona poboljšana!

foto: Luka Vuković

I naravno, Sejo Sexon, koji je puna tri sata izvodio ono što najbolje zna, ostavljao srce na pozornici.

Slavljenički koncerti u Srbiji zakazani su za 14. jun, u Novom Sadu, na krovu TC Promenada, od 20 časova, kao i 25. jula na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ne propustite ovu rokenrol svetkovinu, nabavite ulaznice na vreme.

Bonus video:

