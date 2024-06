MUŠKO TELO U SLUŽBI UMETNOSTI: Zavirite na performans "The Base of Trust" Ivane Ivković u galeriji "Non Canonico" (FOTO)

U galeriji "Non Canonico" u Beogradu (Birčaninova 28, prvi sprat - Lubarda) u subotu veče izveden je performans "The Base of Trust" umetnice Ivane Ivković, kojim započinje novi regionalni projekat "Monument of Trust" (Spomenik poverenja).

foto: Ivan Zupanc

Kustosi cele ove zanimljive priče su Miroslav Karić i Sanja Kojić Mladenov, dramaturg Jordan Cvetanović, glumci Željko Maksimović i Đorđe Živadinović Grgur, kompozitorka Anja Đorđević, snimatelj i montažer Vladan Obradović. Mali stan u Beogradu poslužio je istovremeno i kao izlagački prostor.

foto: Privatna Arhiva

- I u ovom projektu Ivana Ivković nastavlja da se bavi pitanjima patrijarhalnog poretka i heteronormativnih modela sagledavajući korupciju kao uzrok i posledicu opresivnog sistema, a muško telo, kao i u prethodnim radovima, reprezent je delovanja na rodne okvire i stereotipna očekivanja. Kroz stalnu inverziju pogleda između muških tela s jedne strane i publike s druge, performans funkcioniše i kao ogledalo koje odražava sva ova pitanja, istorijske kontekste, predrasude i tabue prisutne u različitim društvima, kao i složen odnos između pojedinca i okružujućeg sveta - navodi se u saopštenju za medije.

Sledeći čin projekta realizovaće se u septembru u Podgorici u saradnji s galerijom NGVU i Jelenom Janković, a u okviru Festivala internacionalnog alternativnog teatra (FIAT), kao i u Galeriji ART (Muzeji i galerije Podgorice). Prolog "The Base of Trust" produciran je u saradnji s galeristom i osnivačem "Non Canonica" Mirkom Lubardom.