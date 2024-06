"ODLUČILA SAM DA GLASNO PROGOVORIM O NASILJU O KOME SE ŠAPUĆE" Hana Adrović za Kurir: "Žrtve su ovde uvek krive za sve"

Jedna od najprodavanijih izdanja na "Noći knjige" bio je prvenac "Odgovor" Hane Adrović. Novinarka i autorka popularne emisije "Nešto drugačije" u redove autobigrafije utisnula je svoje iskustvo o digitalnom nasilju koje trpi poslednjih godina. U razgovoru za Kurir otkrila je kako je donela odluku da predstavi javnosti intimnu priču o sebi, podelila je svoje planove i osvrnula se na život u Americi.

foto: Sever Zolak

Kakve su reakcije na knjigu "Odgovor"? Čije ste se najviše pribojavali?

- Vreme je najbolji sudija pa u tom smislu najviše osećam neizvesnost "Odgovora" sa neke buduće vremenske distance. Da li će naša deca i njihova deca živeti u digitalnom okruženju koje je manje toksično u odnosu na današnje? Moja želja i namera je da tako bude. U ovom trenutku tek svaka deseta osoba stane u odbranu osobe koja trpi digitalno nasilje. Zbog toga sam odlucila da progovorim o seksualnom, verbalnom, psihičkom, fizičkom i ekonomskom nasilju o kojem se u Srbiji šapuće, nikako glasno govori. Jer žrtve su ovde uvek krive za sve. Ovaj vid nasilja predstavlja izuzetno kompleksan fenomen koji često obuhvata kombinaciju različitih oblika zlostavljanja, počev od verbalnog, emocionalnog, seksualnog zlostavljanja, pa sve do fizičke torture ili makar osećaja fizičkog bola u duši. Posebnu težinu daje prisustvo velikog broja ljudi koji prate proces zlostavljanja i trajnost samog zlostavljanja jer se tragovi zauvek zadržavaju na internetu.

foto: Sever Zolak

Kako ste doneli odluku da pišete autobiografiju? Da li bi se ova knjiga desila da niste otišli u Majami?

- "Odgovor" je knjiga o prijateljstvu pa je i ideja došla od prijatelja. To je zanimljivo. Bilo je leto 2022. I sa dobrim prijateljem sam bila na obali mora i tako udaljeni od sajber prostora smo verujem bili inspirisani da uz obavezan odmak zapocnemo razgovor o tome. Požalila sam se kako nikada nisam govorila javno o digitalnom nasilju, ali da imam potrebu da nesto kazem. I onda je on rekao - zasto ne bi napisala knjigu? I eto, nesto manje od dve godina kasnije knjiga je tu. Nisam je pisala sama, tu je urednica Marija Ratkovic, koja je moja prijateljica i ključno je bilo okružiti se prijateljima tokom stvaranje ova knjige. Knjigu čine i iskustva drugih žena iz različitih sfera poslovnih i socijalnih slojeva, ali i razgovor sa jednim od autora komentara. Glavna ideja iza knjige "Odgovor" je da se problem digitalnog nasilja sagleda subjektivno zatim objektivno i da se preuzme kontrola nad nasiljem. To sam učinila uključivanjem odabranih komentara u rukopis.

Kada ste shvatili da ste žrtva digitalnog nasilja?

- Bolje je pitanje kada sam shvatila da nisam žrtva. Odgovor glasi - nisam žrtva nego meta, neću da budem žrtva već hoću da dam svoj odgovor. Shvatila sam da nisam žrtva onog momenta kada sam odlučila da napišem knjigu. Spoznaja da nisam i neću da budem žrtva je zapravo bila ključna za nastanak knjige "Odgovor". Kako je naš čuveni novinar i pisac Boško Jakšić napisao u recenziji knjige - snaga "Odgovora" je u pravo u pozivu da se na digitalno nasilje odgovori.

foto: Sever Zolak

Da li ste sebi postavljali pitanje: "Kako to da se baš meni desi"?

- Tako što sam javna ličnost. Dešava se mnogima, ne samo meni. Od trenutka kada sam objavila knjigu neprestano dobijam poruke od veoma uspešnih žena iz različitih sfera javnog života uz komentar kako im je lakše kada čuju da neko govori glasno o temi digitalnog nasilja. Žena, a i bilo ko, ko sebe stavi u javni prostor, ne samo u Srbiji, mora da bude svestan da je podložan komentarima, sagledavanju načina kako priča, kako se oblači... To sve se u javnom poslu smatra negde "normalnim". Nije normalno i nisi ti kriva. Ne, nisi mogla da sprečiš da si obukla ili našminkala drugačije.

Kako ste iz svega izašli kao pobednik?

- Nećemo još da slavimo. "Odgovor" je prvi korak ka pobedi. Ja sam svoju priču ispričala, pronašla adekvatnu terminologiju UNFPA pojmovnika koji sam uključila u knjigu. Sad znamo tačno kako subjektivno i objektivno izgleda cyber bullying, znamo kako se šta zove. Sledeći korak je da zakon prepozna ove modele ponašanja kao nasilne i da se uvedu zakonske regulative i kazne za nasilnike. Kada statistike budu bile malo manje mračne, tada tek možemo da pričamo o pobedi. Kod nas ne postoje institucije koje se adekvatno bave borbom protiv digitalnog nasilja, odnosno rodno zasnovanog nasilja posredstvom tehnologije što je tačan termin za fenomen koji obradjujem u knjizi "Odgovor". Izuzetak čini nekoliko organizacija koje se ovom problematikom bave, poput organizacije "Atina" kojoj ću donirati deo prihoda od knjige u želji da se obezbedi pravna pomoć žrtvama digitalnog nasilja.

foto: Printscreen/Instagram

Teško je zamisliti danas svet bez onlajn platformi kao što su Facebook, Youtube i Tiktok. Da li biste mogli bez društvenih mreža?

- U današnjem svetu - ne. Nijednom nisam podlegla pritisku da se "isključim" sa mreža, da zaključam komentare ili da onemogućim feedback na svoj rad i pored toga što sam dobila barem stotinu "saveta" da to učinim. Smatram da je povratna informacija koju autor može da dobije kroz konstruktivan komentar zlata vredna i nijednom nisam došla u iskušenje da cenzurišem javnost. Sve je to ogledalo društva u kom živimo, eksperiment. Komentar koji dobiješ ne oslikava tebe već javnost i pojedinca koji ga je napisao. Svi mi koji koristimo internet možemo biti izloženi digitalnom nasilju u bilo koje doba dana (24/7) i na bilo kom mestu, od nasilnika se ne može pobeći jer je on u telefonu, znači, u džepu, torbi, ispod jastuka. Informacije se brzo pa se broj osoba koje su direktno ili indirektno uključene u digitalno nasilje može znatno i nekontrolisano povećati za veoma kratko vreme. Kada se jednom postave na internet, zlonamerne informacije teško je ukloniti i mogu se, po potrebi, ponovo iskoristiti, što svaki put dodatno povređuje žrtvu.

foto: Sever Zolak

Šta je teže - spremiti jednu emisiju i dobiti ekskluzivan intervju ili napisati knjigu?

- Lepo je i jedno i drugo.

Koga biste još voleli da intervjuišete?

- Podugačak je spisak. Trenutno se snima "Nešto drugačije" u Majamiju gde imam priliku da delim grad sa nekim od najvećih imena iz sveta muzike, filma i sporta. Neki od njih biće gosti u emisiji, ali u ovom trenutku ne smem da otkrivam više informacija.

Vidite li sebe u medijima (novinarstvu) za 10 godina?

- Apsolutno. Vidim se i u filmu, jedan je u pripremi, ali pssst. O tome u narednom intervjuu.