TRI DECENIJE JE VIĐAMO NA SCENI, A NIKO NE ZNA NJENO PRAVO IME: Glumica Nela Mihailović ne predstavlja se pravim imenom, evo zašto

Glumica Nela Mihailović jedna je od najpopularnijih srpskih glumica, a za njeno pravo ime malo ko zna. Još od detinjstva, nosi nadimak Nela, ali njeno pravo ime je Danijela Mihailović.

"Na klasi, od pet devojaka nas tri smo bile Danijele. Sve tri smo dobile angažman u Narodnom pozorištu i jednom prilikom kada su me preporučili za jednu ulogu, dok je to stiglo do pozorišta, ulogu je dobila druga Danijela i danas sam sigurna da joj je ta uloga u potpunosti pripadala. Ipak, jedva sam dočekala priliku i rekla molim vas, upišite me kao Nela Mihailović," rekla je Nela u intervjuu u emisiji "U krugu porodice", a preneo "Story".

Tokom svojih studentskih dana, cimerisala je sa glumicom, Natašom Ninković, i u to vreme su mnogi mislili da su sestre, a pogotovo kada su, u jednom periodu, imale istu frizuru.

"Živele smo zajedno od treće godine fakulteta, pa sve dok se nismo udale, a udale smo se iste godine. Zajedno smo i krenule u sve to," prisetila se Nela.

Podsetimo, Nela Mihailović je svoje sudbonosno "da" rekla kompozitoru, Vladimiru Petričeviću, rođenom bratu njene koleginice, Suzane Petričević, a u skladom braku su već više dvadeset godina.

