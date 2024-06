BEOGRADSKI SINDIKAT SLAVI 25. ROĐENDAN: Prvi put nastupaju na Bir fest na Ušću, a poznat i kompletan program i kako do ulaznica

Bir fest ove godine održava se od 20. do 23. juna na Ušću i okupiće najveće rok bendove sa ovih prostora, najavili su organizatori na konferenciji za medije. Impresivnu listu hedlajnera predvodi Električni orgazam, a tu su i Beogradski sindikat i Osvajači.

- Imali smo ideju da napravimo slavljenički koncert u Beogradu, ali su nas organizatori preduhitrili. Radili smo s njima (Skaj mjuzik) već pre dve godine nastup na Tašmajdanu i sad ćemo sve dići na viši nivo. Prvi put nastupama na Bir festu, a sad su se kockice poklopile - rekao je Ognjen Janković.

Organizator festivala Skaj mjuzik potrudio se da ove godine okupi gotovo sva velika imena domaće i regionalne rok scene: Dubiozu kolektiv, Sanšajn, S.A.R.S, Galiju, Ju grupu,, Neverne bebe, Kandu, Kodžu i Nebojšu, Smak plus i Gobline. Na Elektro bini svoje nastupe potvrdili su Marko Nastić i Lea Dobričić, dok će na Rif stejdžu svirati Dram, Epilog, Plus 1, Stomp i Senši. Nastup Električnog orgazma zakazan je za 22. jun, a kako su njihovi hitovi poput "Igra rokenrol cela Jugoslavija", "Zlatni papagaj", "Kapetan Esid", "Krokodili dolaze", "Bejbe, ti nisi tu" i mnogi drugi obeležili generacije i postali sinonim za kvalitetan rokenrol, nema sumnje da će nastup Orgazma biti jedan od zapaženijih.

- Uvek je bilo zadovoljstvo nastupati na Bir festu u Beogradu. Posle nekoliko godina eto nas opet na istom mestu, radujemo se velikoj bini, dobrom ozvučenju i brojnoj publici. Daćemo sve od sebe da napravimo dobru svirku i zabavu za sve. Vidimo se uskoro - izjavio je frontmen benda Srđan Gojković Gile.

Kragujevački hard rok bend Osvajači, poznat po bezvremenskim hitovima kao što su "S kim čekaš dan", "Maska", "Pronađi me", "Možda nebo zna", "Nikad više s tobom", "Krv i led" i mnogim drugim, potvrdio je svoje učešće na najvećem muzičko-pivskom događaju u ovom delu Evrope. Njihov nastup zakazan je za 23. jun na Ušću. Novost je da su snimili duet s Ju grupom. a glasove su ukrstila dva tenora Dragi Jelić i Čipi.

Ulaznice se mogu nabaviti putem sajta efinity.rs, aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda, kao i u TC Rajićeva (I sprat) i na više od 1.000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Građani Beograda, koji od danas do 18. juna dobrovoljno daju krv, dobiće paket ulaznica za festival. Kako je najavio Institut za transfuziju krvi, građani koji se prvi odazovu pozivu da doniraju krv dobiće VIP ulaznice za predstojeći festival dok će ostali davaoci dobiti "regularni" paket ulaznica za sva četiri festivalska dana.

Zainteresovani građani mogu sutra dati krv kod starog Merkatora na Novom Beogradu od 10 do 14 časova a u petak, 14. juna to mogu učiniti ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Banovom brdu od 9 do 14 časova i u studentskom domu "Studentski grad" na Novom Beogradu od 11 do 15 časova.

