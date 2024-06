"ARKAN MI JE BIO PRVI MENADŽER" Niko nije znao ovu tajnu ROK PEVAČA: "Zbog njega niko NIJE SMEO..." Nepoznati detalji iz prošlosti

Od ubistva Željka Ražnatovića Arkana prošle su 24 godine, a njegov život dalje intrigiraju javnost.. Bio je osnivač i prvi predsednik Stranke srpskog jedinstva (SSJ). Rođen je 17. aprila 1952. godine u mestu Brežice u Sloveniji. Ubijen je 15. januara 2000. godine u holu hotela "Interkontinental" u Beogradu.

foto: Petar Aleksić

Čovek čije su ime svi znali

Kada je ubijen, Arkan je imao 48 godina. Prvi put priveden kao tinejdžer, a 1972. je otišao u inostranstvo. U tom periodu je, kako se danas navodi, pljačkao zlatare, najpre po Italiji, a potom po Švedskoj, Belgiji, Holandiji... Uhapšen je dve godine kasnije, 1974. nakon pljačke jedne banke. Bio je osuđen na 10 godina robije, ali 1979. pobegao je iz zatvora. Isti scenario dogodio se i u Amsterdamu, pa u Nemačkoj, pa u Švajcarskoj. A onda se, 1983. vratio u Beograd.

foto: Printscreen Youtube/ WAR NEVS

Krejem osamdesetih Arkan je preuzeo navijače na Marakani. Kažu da je okupio grupu momaka i pozvao vođe navijačkih grupa Crvene zvezde na sastanak i rekao im da se od tog trenutka zovu "Delije", da se skandira samo o Srbiji i srpstvu i da se zabranjuje pominjanje političara.

Devedesetih je pokrenuo je Srpsku dobrovoljačku gardu koja će ubrzo dobiti novi naziv: "Arkanovi tigrovi".

Učešće u ratnim operacijama doneće mu i optužnicu za ratne zločine koja će biti otpečaćena u Hagu tek posle njegove smrti.

foto: Damir Dervišagić

Napisao je čak jednu pesmu i za svoju suprugu Cecu, ali malo ljubi zna da je bio menadžer grupi Piloti.

- U našem poslu važna je sreća. Na nas su gledali kao na ljude koji sviraju izvorni novi talas. Uživo smo bili žestoki. Jedino je uz nas mogao da svira Električni orgazam, a Šarlo se brzo raspao. Naš prvi veliki koncert bio je na Kalemegdanu. Mnogo zanimljivih stvari me vežu za to mesto. Bilo je zanimljivo s obzirom na to da smo imali četiri menadžera, a jedan od njih bio je i Željko Ražnatović Arkan, menadžer početnik. U stvari, glavni organizatori su bili Saša Aleksić i njegov brat Ljuba, te Žika Živac - ispričao je Kiki Lesendrić za Kurir.

foto: ATA images

Saradnju posle nisu nastavili.

- Bili smo klinci. Arkan je tu bio najmanje bitan, ali je bio zadužen da niko ne može da uđe na koncert za džabe. Svako je morao da kupi ulaznicu. Okupilo se pet-šest hiljada ljudi. Teško bismo mi tada napunili košarkaške terene da nije bilo njih. Arkana sam posle retko viđao. Sretali smo se po slavama i na rođendanima. Nije bila prilika da pričamo o tih našim mladalačkim danima - otkrio je muzičar.