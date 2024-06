"I DALJE ME PREPOZNAJU PO KURIRU ĐOKI" Legendarni lik iz "Srećnih ljudi" je otac naših POZNATIH GLUMACA, a evo gde je on sada

Pasionirani televizijski gledaoci znaju ga kroz brojne likove koje je oživeo pred kamerom, ali glumca Tomislava Trifunovića možda najviše pamte po jednoj epizodi u seriji "Srećni ljudi".

Replika "Pij Đoko kafu", kojom mu se obraća pokojni kolega Miša Janketić, živi i danas, pa je njegov lik kurira jedan od omiljenih iz ove porodične sage Siniše Pavića.

- Ljudi se sećaju baš tog kurira Đoke, a ima toliko sjajnih i dobrih likova. Dešava se još da me sretnu i prepoznaju. A to nekad godi malo i sujeti, da se ne lažemo. Svi smo mi manje ili više sujetni. I mi glumci smo ludi. Čovek sam i ništa mi nije strano što je ljudsko - opisao je Tomislav u razgovoru za TV Ekran, pa nastavio:

- Tu seriju pamtim kao drugo vreme kada se sve drugačije radilo. Sada nam se posle toliko godina čini da je sve to bilo i bolje. Postojao je drugi sistem rada. Iako je gluma - gluma, i tu ima promena. Nostalgičan sam, prvo se čovek seća kako je u to vreme bio mlad. (smeh) Normalno je da mi se sve čini lepšim kad sam bio mlad i u punoj snazi - iskren je bio glumac. Pored svoje karijere, Trifunović je ponosan i na svoje sinove koji su krenuli očevim stopama. I Sergej i Branislav napravili su odlične karijere. Iako je možda moglo da bude češće sa njima u kadru, okolnosti su bile takve da je samo nekoliko puta stao pred kameru sa naslednicima. I samo jednom u pozorištu, u predstavi "Tvrđava" Kruševačkog pozorišta.

Sa starijim Sergejem se posebno pamti scena u filmu "Kad porastem biću Kengur", i to ona u bioskopskoj sali, koja je mnogima je i danas jedna od smešnijih.

- I tada sam razmišljao samo o poslu koji je trebalo obaviti na najbolji mogući način. Nije me više uzbuđivalo što igram sa sinom, koliko što je u kadru bio i pokojni Drago Čumić Čuma. Ipak, voleo bih i bio bih najsrećniji da nešto snimim sa mojim sinovima, ali eto, osim nekih sporadičnih epizoda u pomenutom filmu, u seriji "Crni Gruja" i jednoj epizodi sa Banetom u "Crnoj Zorici", nismo više radili. Te zajedničke scene zadovoljstvo su mi posebne vrste koje ne znam kako bih to opisao - otkrio je Tomislav i istakao da je srećan što su naslednici krenuli njegovim stopama i uspeli.

- Vrlo sam ponosan na sinove jer mislim da su oni svako na svoj način napravili dobre karijere i to me posebno raduje. Oni su maltene odrasli u pozorištu. Od malih nogu su me pratili, a jedno vreme smo u Kruševcu stanovali na sto metara od pozorišta tako da su više vremena provodili tamo nego kod kuće. Obojica su izabrali taj put, a vreme je pokazalo da su napravili pravi izbor. Nisu postali glumci samo zato što im je tata glumac, nego su pokazali da imaju i neke druge kvalitete - ispričao je dramski umetnik koji već nekoliko godina ponovo živi u svom rodnom gradu.

- Ponosan sam na moju Jagodinu, kako sam u penziji vratio sam se svojim korenima i tu živim, što mi je posebno zadovoljstvo - zaključio je Tomislav.

