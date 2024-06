ČLAN JE MENSE, A NA NJEGOV ŠARM PALA I FATALNA KOLEGINICA: Ovaj glumac ima NAJVEĆI IQ, a rola u hit seriji ga zamalo skupo koštala

Mladi glumac Luka Grbić proslavio se ulogom u filmu "Južni Vetar", gde je glumio rame uz rame sa velikim imenima Milošem Bikovićem i Bogdanom Diklićem, koji su igrali njegovog brata i oca.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Luka je nakon prve uloge stekao ogromnu popularnost, a trenutno je jedan od najtalentovanijih i najperspektivnijih glumaca mlađe generacije. Deo kultnog serijala postao je sa 18 godina, u tom momentu bio je maturant Prve beogradske gimnazije, a istovremeno je bio student Fakulteta dramskih umetnosti.

Posle toga, usledile su uloge u serijama "Biser Bojane", "Košare", "Tajna vinove loze" i "Poseta".

Član je Mense

serija "Poseta" foto: Ustupljene fotografije

Ono po čemu se ovaj glumac, koji se trudi da se drži dalje od svetla reflektora posebno izdvaja je i neverovatan koeficijent inteligencije. Naime, kada je upisao srednju školu, Luka je počeo da volontira u NTC centru i tu je saznao za Mensu i postao njen član.

- Da. Po upisu u srednju školu, počeo sam da volontiram u NTC centru. Preko osnivača ovog programa učenja Ranka Rajovića čuo sam za Mensu. Odlučio sam pokušam. Nijedan rezultat me ne bi porazio. Prvi put nisam prošao i falila su mi tri boda. Znao sam da će sledeći put biti bolje i ostvario sam rezultat 156, do granice do koje se meri ovaj test. Otišao sam na prvi sastanak i upoznao vrlo zanimljive ljude - rekao je ranije mladi Luka Grbić.

Posvećen poslu

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac, kome predviđaju uspešnu karijeru posvećen je poslu, te je fokusiran na pozorište i film.

- Moj fokus je na poslu, jer to volim. A lepa strana ovog posla jeste da se i te kako prožima s privatnim životom. Živim na faksu, izuzetno volim drugare s klase i profesore, radujem se kad odlazim u pozorišta i srećem se s kolegama. Imam sreću da život ne delim na rad i na uživanje nakon rada. Sve je to jedno - ovako je za Kurir govorio mladi glumac.

Prvi put seo za volan na snimanju

foto: promo

Luka je, podsetiomo, prvi put seo za volan na snimanju prvog dela "Južnog vetra" sa samo 16 godina. Ovakav potez mogao je da mu donese veliku nepriliku, ali se sve završilo kako treba.

- Iz straha sam na kastingu odgovorio da znam da vozim. Nisam osetio težinu te svoje bezazlene laži dok nije trebalo da vozim automobil. Reditelj Miloš Avramović mi je rekao danas snimamo scenu kad vozim kola. Otišao sam brzo na internet i ukucao kako se vozi automatik. Nekim čudom to je prošlo dobro. Imao sam, na sreću, pomoć kaskadera, koji mi je rekao da se smirim - kazao je svojevremno Luka za Kurir.

Na njegov šarm pala Ivana Dudić

foto: Zorana Mandić/ATAImages

Na njegov šarm pale su devojke širom Balkana, a zanimljivo je da je privukao i koleginicu Ivanu Dudić, koja je otvoreno rekla da mu se nabacivala.

- Znaš ko mi se sviđa, on je presladak, to uvek govorim. Luka Grbić. Znaš kako sam mu se udvarala, pošto je on baš mlađi od mene? Pitala sam ga da li hoće da ga vodim u Mek - kroz osmeh je glumica otkrila u "Poster podkastu".

(Kurir.rs/I.M.)