JADRANKA I VELJKO POLAKO SU ZAŠLI U KRIZU SREDNJIH GODINA: Na snimanje popularne serije stigao i mladi glumac kao veliko pojačanje

Već mesec dana u Beogradu se snima treća sezona serije "Mama i tata se igraju rata".

foto: Sofija Kičić

Kreator, reditelj i glavni glumac Gordan Kičić očekuje da ćemo prvu epizodu gledati na RTS početkom 2025. godine, a jedno od pojačanja je i njegov mladi kolega Joakim Tasić.

Njegova uloga za sada ostaje tajna, ali ono što je izvesno jeste da je svoje scene snimao u društvu glavne glumice Nine Janković. Od početka serijala mala Lena Lazović tumači lik ćerke Vide. U prvoj sezoni je imala četiri i po godine, u drugoj sedam, a u trećoj će imati jedanaest. Ona je porasla, dok su Jadranka i Veljko polako zašli u krizu srednjih godina.

foto: Sofija Kičić

- Tu se postavljaju neka fundamentalna pitanja - šta sam uradio do sada, kakav će biti moj život kasnije, da li sam dovoljno uradio sa svojim životom do ovog trenutka... To su ta neka egzistencijalna pitanja kojima ćemo se baviti, likovi se pitaju da li su dovoljno uradili za sebe i za svoje porodice - otkrio je kreator serije.

foto: Promo

Na novim epizodama radili su ponovo kao scenaristi Marko Manojlović i Gvozden Đurić.

Iako se sada prvi put pojavljuje u seriji, Tasić je već dobitnik nagrade "Nebojša Glogovac", a gledaćemo ga ove jeseni i u seriji "Sumpor" na Superstar kanalu.

foto: ATA images

- Tu igram mladog Branislava Nušića. S radošću očekujem njeno prikazivanje, nadam se do kraja ove godine. Seriju je režirao Milorad Milinković i verujem da smo uspeli i tu kroz dobro napisan tekst da dopremo do izgubljenosti, nesnađenosti mladog pisca Branislava Nušića, koji je tada bio na robiji. U tim okolnostima je zaista nesnađen i nema ništa od onog Nušića koji je siguran u sebe i živi neki lagodan život i piše komedije, već pokušava da se izbori za svoju slobodu - izjavio je Tasić za Kurir.

