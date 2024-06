"PISANJE JE KAO FINO KLESANJE SKULPTURE": Biljana Cincarević objavila novo delo "Poštovanje" na kome je radila više od 3 godine

Slikarka Biljana Cincarević (49) nedavno je objavila knjigu "Poštovanje". Ova vrlo neobična pisana monografija predstavlja lično životno iskustvo umetnice kroz traganje za umetničkim i duhovnim spoznajama, propraćena njenim umetničkim opusom kroz njena slikarska i konceptualna dela.

foto: Miloš Lužanin

Knjigu je objavio "Službeni glasnik", a biće predstavljena u utorak u 19 časova u čuvenoj knjižari "Geca Kon" u Beogradu.

- Ovu knjigu sam pisala tri i po godine. Pisanje sam doživljavala kao fino klesanje mermerne skulpture. Svaku moju misao, duboki osećaj i transcendentalno neopisivo iskustvo trebalo je pretočiti u reči. Iskustva i inspiracije koja sam stekla iz područja u koja sam zalazila na svojim potragama za duhovnim i umetničkim spoznajama slabo su prohodna, nemapirana i skrivena. Te je utoliko dragocenije kada ih oblikujete u umetnost i predstavite svetu. Na opšte dobro. Jer, moja umetnost je organske prirode. Duhovna i ritualna - navodi slikarka.

foto: Promo

Biljana Cincarević je slikarka i konceptualna umetnica s veoma zanimljivom biografijom, što navode i njeni recenzenti.

- Dozvoliti svojim talentima da ustanu i da se predstave, dati im prostora da se razmahnu, pre svega prostora u svom srcu, i pustiti svoj duh da slobodno šeta, to znači osloboditi sebe i svoju slobodu, to znači skinuti škrge i disati na pluća, biti svoj, jedinstven i neukalupljen, slobodan u odlukama i razmišljanjima. Ali to takođe znači i biti nesebičan i siguran u sebe, biti hrabar i odluke donositi sam, preuzeti kompletnu odgovornost za svoje postupke i pristati na mukotrpan rad. Jer sloboda je staza prepuna zamki i nije lako biti slobodan. Tamničara i utamničenih je veoma mnogo, a slobodnih tako malo - navodi Petar Miučin i nastavlja:

foto: Miloš Lužanin

- Kada je u trećem razredu napustila Srednju ekonomsku školu i upisala Fakultet primenjenih umetnosti, srpska ekonomija i nije toliko izgubila koliko je srpsko slikarstvo dobilo. A srpsko slikarstvo je, ako se slažete, u svojim prvim redovima uvek imalo neke odvažne i neustrašive žene, realizovane, oplemenjene i dobro "naoružane", koje bi, rame uz rame sa svojim muškim kolegama, prkosile zastarelim društvenim normama i unosile nešto novo i sveže među nas, a u nastojanju da prevaziđu vreme i prostor u kome žive i stvaraju pokušavale da razmišljaju na univerzalan način, jednostavan i konstruktivan, gde su priroda i stvarni život najbolji učitelji.

Bonus video:

01:40 Nele Karajlić o Sajmu knjiga