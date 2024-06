TALENTOVANI TINEJDŽER ZAVRŠAVA U ISTO VREME I SREDNJU I FAKULTET: Nikita Gaćinović je iz BEOGRADA, a sada dobio veliko PRIZNANJE

Tinejdžer Nikita Gaćinović ima tek 18 godina, a kao veliki talenat otišao je u Nemačku na dalje školovanje. Fakultet za igru upisao je već sa 15 godina, kao najmlađi student na čuvenom Univerzitetu umetnosti u Manhajmu, gde se školuje za profesionalnog baletskog igrača.

foto: Giovanni Camazzini

Pre nekoliko dana položio je sve ispite i upisao završnu godinu studija, a uskoro u domovini završava vanredno gimnaziju kao stipendista škole "Kreativno pero". Za njega ovog leta nema odmora, pošto putuje u Švajcarsku na dalje usavršavanje.

- Provešću tamo mesec i po dana. Izabran sam kao jedan od 12 najboljih igrača sa državnih univerziteta u EU. Ceo projekat obuhvata i realizaciju predstave u tri grada u Švajcarskoj. Spremamo i tri koreografije, a radiću i s Markom Gekeom, Filipeom Portugalom, Salome Martins i našom Mašom Kolar - kaže Nikita za Kurir.

foto: Giovanni Camazzini

Kako je prošla školska godina? Dobili ste i svoju prvu solističku ulogu.

- Došao nam je kao predavač čuveni koreograf Žulijano Nunjez, s kojim smo uradili sjajnu koreografiju. Održan je i kasting, na kome sam odabran kao solista za jedan segment. Imao sam prilike da radim s njim jedan na jedan, pomogao mi je da unapredim ideje i pokrete, a naš rad smo krunisali koreografijom "Connected". Atmosfera je bila baš radna, bio je s nama četiri nedelje šest sati dnevno. Saradnja s njim otvorila mi je nove horizonte, potpuno drugačiji stil pokreta i igranja, na čemu sam mu veoma zahvalan. To je dosta doprinelo mom obogaćivanju pokreta. Imali smo šest ili sedam predstava, gde smo pokazali tu koreografiju.

foto: Kaining Dong

Šta vas još čeka?

- Trenutno mi je fokus na obrazovanju, na bogaćenju pokreta. Želim da postanem svestran igrač, neko ko može izvede sve stilove plesa i kretanja. Nunjezova koreografija je neoklasična i moderna, što je mnogo drugačije od klasičnog baleta, koji sam do sada radio. Do sada nisam imao prilike da radim s tako velikim koreografima kao što je on, te mi je ovo velika čast.

Kako reaguju profesori kad čuju da ste iz Srbije? Nismo baš poznati kao zemlja baleta...

- Njima je veoma neobično kad čuju odakle sam. U Srbiji je zastupljen isključivo klasičan balet, a nema neoklasičnog, koji je malo slobodniji i pruža više mogućnosti. Ljudi očekuju da sam iz Nemačke, tako da im je baš čudno. Naravno, svi znaju za Novaka Đokovića.

foto: Jelena Janković

Da li se bliži kraj studija?

- Ostala mi je četvrta godina, a treba da odlučim da li ću upisati i petu. Treba da završim i gimnaziju.

Hoćete li stići da dođete u Beograd?

- Ovog leta, nažalost, nemam vremena. Imam samo nedelju i po dana pauze između završetka studija i početka rada na projektu. Pune su mi ruke posla.

foto: Kaining Dong

Kada ćemo moći da vas vidimo na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu?

- Zasad ne, ali trebalo bi da se održi gala nastup Sergeja Polunjina, na kom treba da gostujem. To je to što se tiče Srbije, ali u Švajcarskoj ovog leta imamo tri nastupa i pravićemo turneju u većim gradovima.

Bonus video:

03:07 Duda Glid o Belefu