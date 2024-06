Koncert u okviru Classico festivala zakazan za 12. oktobar u Sava Centru

Čuveni ansambl iz Londona poznat po neverovatnom umeću da besprekorno izvede širok spektar stilova i žanrova - Royal Philharmonic Orchestra, stiže pred beogradsku publiku 12. oktobra!

Repertoar jednog od najprestižnijih orkestara klasične muzike koji broji gotovo 70 članova, obuhvata nova dela i tradicionalni klasični repertoar, filmsku muziku, muziku iz video igara, mjuzikle, ali i simfonijske aranžmane klasičnih rok i pop pesama, poput numera Pink Floyd-a, Queen-a, Eurythmics-a, Oasis-a, U2-a, David Bowie-a, Coldplay-a, bendova The Police, Stereophonics, Oasis, The Rolling Stones, ELO, Guns N’ Roses, The White Stripes, Primal Scream i mnogih drugih.

Njihova turneja po Velikoj Britaniji bila je jedna od najzapaženijih, posebno kada su izvodili muziku Roy-a Orbisona koristeći hologram umetnika, a jednako uspešni bili su i nastupi u London Coliseum-u, gde su koristili hologram Marije Callas. Prošle godine orkestar je po četvrti put krenuo na nacionalnu turneju "Elvis In Concert," prateći Kralja rock and roll-a na sceni i ekranu. Nedavno su nastupali sa italijanskim tenorom Andreom Bocellijem, José Carrerasom, Anom Netrebko, kao i zvezdama West End-a kao što su Kerry Ellis, Alfie Boe i Ruthie Henshall.

Redovno nastupaju u prestižnom Royal Albert Hall-u, gde su premijerno izveli mnoge antologijske kompozicije iz holivudskih blokbastera poput "Engleskog pacijenta," filma "Skyfall" o čuvenom agentu Džejmsu Bondu, a poznati su i po izvođenju muzike iz bollywoodskog hit-filma "Baahubali – „The Beginning". Ove godine proširili su svoj repertoar numerama iz serijala o Harry-ju Potter-u, zatim popularne trilogije „Gospodar prstenova“, kao i numerama iz filma "Wonder Woman“.

Ulaznice za koncert u okviru Classico festivala, a u organizaciji Skymusic-a, dostupne su putem besplatne aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB), u Tržnom centru Rajićeva (I sprat) i na više od 1.000 Mojkiosk trafika širom Srbije.

Promo