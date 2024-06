"KAD SMO OTIŠLI DA GA UPOZNAMO IMALI SMO STRAŠNU TREMU" Ispovest Gorana Šušljika i njegove supruge o usvajanju dvojice SINOVA

Proslavljeni glumac i producet Goran Šušljik više od dve decenije je u srećnom braku sa Irinom Dečermić s kojom ima dva sina, koja su usvojili.

Leto 1999. godine proveo je u malom crnogorskom mestu Rose, planirajući da posle toga spakuje kofere i preseli se u Bocvanu, za koju je čuo da je "obećana zemlja" - "Moja familija je godinama letovala u Rosama, a ja sam svratila da ih vidim", pričala je lepa kompozitorka i pijanistkinja u emisiji "TV lica kao sav normalan svet" i dodala: "Ispostavilo se da su za kratko vreme moja mama i Goran postali dobri drugari. Govorila mi je: 'On je tako dobar dečko'".

foto: Nemanja Nikolić

Glumac je, zaista, nekoliko meseci kasnije otišao u Bocvanu. Međutim, čim je sleteo, shvatio je da tu ne želi da ostane, pogotovo ne bez Irine, u koju se na prvi pogled zaljubio. Kupio je povratnu kartu za Beograd, preko Pariza, gde je posetio Irinu, ostalo je istorija.

Irina Dečermić, ćerka proslavljenog glumca Stojana-Coleta Dečermića i profesorke Ubavke Jovanović, pre toga je godinama živela na relaciji London-Pariz, ali je zbog ljubavi odlučila da promeni život iz korena i vrati se sa Goranom u Beograd.

Iza nje je u to vreme bila 17 godina duga veza, kasnije i brak sa glumcem Žan-Markom Barom. Zanimljivo je da su i posle raskida nastavili da neguju prijateljske odnose, čak su sarađivali na predstavi "Krojcerova sonata", koju je režirao Goran Šušljik.

U godinama koje su usledile Goran i Irina su usvojili dva sina, Đorđa i Dušana. Oni su o svom iskustvu sa usvajanjem uvek su otvoreno pričali, te su otkrili tajne svoje skladne porodice. U njihov dom je prvo stigao Đrođe, a četiri godine kasnije i naslednik Dušan. Kako su ispričali, kada su aplicirali za usvajanje želeli su da deca budu u što mlađem uzrastu.

foto: Damir Dervišagić

"Nismo mi pun razgovarali o usvajanju. Nekako smo intuitivno krenuli u tu priču. Meni je bilo izuzetno važno da postanem majka. Goran me je podržao", ispričala je kompozitorka jednom prilikom, gostujući u emisiji 150 minuta na TV Prva i dodala: "Tokom dva i po meseca prođete kurs sa psihologom u Centru za socijalni rad, tokom kojeg se suočavate sa pitanjima koja možda ne biste sebi postavili. Jedno je želja, drugo realnost i život sa detetom".

"Što se tiče Đorđa, on je bio u jednoj hraniteljskoj porodici, mi smo došli da prvi put ga vidimo. Sećaš se kad smo parkirali kola nedaleko od te kuće. Videli smo jednu ženu, hraniteljku i njega koji je tako nekako odjednom iz tog naručja, bio je mali, godinu dana, odjednom se ispravio i otvorio te svoje velike lepe oči na nekih stotinak metara od nas i izgledalo je kao da nas čeka. Mislim, on nije ništa od toga mogao da čuje niti da razume, ali eto to osećanje da je on spreman za nas je možda naše učitavanje, ali prosto je to naša priča", ispričao je glumac Goran Šušljik za "Insajder", a zatim je njegova supruga pijanistkinja Irina Dečermić dodala:

"U isto vreme veliko uzbuđenje, a i strašna trema, jer vi idete da upoznate svoje dete. Srce mi je lupalo. To su najuzbudljiviji trenuci mog života".

foto: ATA images

Goran Šušljik objasnio je kako je kod njega na jednom letovanju proradio očinski instinkt, zbog čega se, kako je rekao, prvi put osetio kao tata - "Pitanje je tog biološkog ili roditeljskog instinkta. On je duboko u svakom od nas. Nevezan je samo za biološku decu. Sećam se kada smo sa Đorđem bili na moru prvo leto. Bio je strašno nemiran, večerali smo, bio sam okrenut ka Irini. Samo sam u jednom trenutku video da on naglo pada sa stolice. Ja sam uspeo da svoju šaku pružim i da njegova glavica ne udari o nešto tvrdo. Tu sam bio siguran da sam otac. Prosto, ta brzina, instinkt da uradiš to da sačuvaš nešto tvoje", ispričao je Šušljik anegdotu sa putovanja.

Nekoliko godina kasnije u njihov dom stigao je i mlađi sin Dušan - "To je već bilo lakše. Tri godine kasnije se rodio Dušan. Kad smo išli da vidimo Dušana već smo bili utenirani, znali smo da je to to", ispričala je Irina.

Ponosna majka dečaka vrlo je posvećena roditeljskoj ulozi, a otkrila je da njihov mlađi sin ima posebnu sklonost ka muzici.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

"Dušan ima jednu veoma specifičnu sklonost ka muzici. Ima oštećen sluh i nosi aparate, ali muzika mu mnogo znači. Ume da proceni dobru muziku, voli da to podeli sa nama. Ima afinitet prema muzici, prema vizuelnom, da pravi svoje instalacije. Čini mi se da oseća neku bliskost kada je umetnost u pitanju. Za Đorđa on krije šta su njegova interesovanja. Bio je veliki sportista do pre par meseci. Sad je odustao od te ideje, hvala Bogu. Sportski život je zaista strašno težak, zahtevan i surov", rekla je pijanistkinja i dodala: "Rođen je sa šest i po meseci. Kao posledica svega oštećen mu je sluh. Sad uz pomoć aparata čuje i može da priča. Njega niko ne interesuje, dovoljni smo mu mi".

(Kurir.rs/Mondo/I.M.)