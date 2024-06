"GODINAMA SAM IŠLA NA PSIHOTERAPIJU" Glumica Borka Tomović: "Za novu ulogu morala sam da kopam po svom detinjstvu"

Na 32. Beogradskom letnjem festivalu (Belef), koji je otvoren večeras izvođenjem predstave "Maske" Dražena Šivka, a publika će moći premijerno da vidi i autorski projekat Borisa Liješevića "Tvoje i moje".

foto: ATA images

U neobičnoj predstavi pozorišta "Boško Buha", gde na početku procesa nije bilo nikakvog teksta, jednu od uloga igra i Borka Tomović. Glumica pred premijeru u ponedeljak veče u teatru "Vuk" govori za Kurir kako se snašla na neobičnom zadatku i najavljuje premijeru druge sezone "Crne svadbe", koja od jeseni stiže na Superstar kanal.

Da li vas je uplašilo kad su krenule probe za ovu predstavu, u kojoj nema klasičnog teksta?

- Predstave i rad Borisa Liješevića pratim godina i nisam imala nikavu dozu straha, nego samo uzbuđenje da vidim šta ćemo to raditi. On je bio spreman i otvoren da kolege mogu da napuste ovu predstavu u bilo kom trenutku ukoliko im proces ne prija. Međutim, to niko nije uradio. Prepustila sam mu se s punim poverenjem. Na predstavi smo počeli da radimo još u oktobru. Bilo je tu raznih faza. Prvo smo razgovarali o mojim sećanjima u detinjstvu i šta bi bilo uzbudljivo da se prikaže na sceni. Na kraju se desila zanimljiva stvar. Napravili smo pauzu i meni se javilo neko potpuno drugo sećanje, koje je u stvari sada u predstavi. U tom procesu vi krećete da kopate po svojoj emotivnoj memoriji i ne znate do čega ćete doći, ne postoji egzaktnost, nego postoje neke slike koje se odjednom pojave i neki mirisi... Meni kao glumici to je bilo uzbudljivo u ovom procesu.

foto: Privatna Arhiva

Koju sliku iz vašeg života ćemo videti na sceni?

- Ne mogu to otkrijem. Događaj je vezan za vrtić. Otišla sam po svog sina u vrtić i odjednom, neočekivano, dok sam sedela tu, kroz te mirise kuhinje koja dolazi, dečje jakne i rančeve koji su bili oko mene, odjednom mi se vratila moja uspomena, koja je na kraju u stvari u ovoj predstavi.

Da li vas je vaše detinjstvo odredilo?

- Detinjstvo je ključno za ono šta smo danas. Moje je bilo radosno i bezbrižno, jer sam ga provodila kod bake u Pljevljima. To je bio bezbrižan, topao, ušuškan period i osećala sam se sigurno. Tako sam se osećala i u ovom procesu.

Neke vaše kolege kažu da će ova predstava biti veoma uspešna.

- Cela ekipa, koju čini još deset kolega, ima to iskustvo da može da oseti. Gledala sam njihove priče, a u nekima sam i učestvovala. Nova predstava je nežna, lična i emotivna.

foto: Zorana Jevtić

Da li da ponesemo maramice?

- Maramice za suze, a biće i smeha.

Radite s decom, ali i studentima glume. Šta od njih može da naučite?

- Svaki dan nešto novo. Radim sa decom od šest godina do fakulteta. Radim na Akademiji umetnosti u Beogradu. Učenje je uzajamni proces, svakodnevno vi učite od njih i oni uče od vas.

Šta kažete svojim studentima kao savet?

- Nisu to saveti. Kažem im da je rad važan da steknu sigurnost i da veruju u sebe. Naš posao nije lak. Morate biti posvećeni njemu, a opet imati ukus i meru.

foto: Damir Dervišagić

Da li im kažete da snimaju sapunice? Imali ste i sami tu ulogu.

- Razlog što sam prihvatila da igram u sapunici "Istina i laži" bila je uloga psihoterapeutkinje. Tema psihoterapije kroz nju je postala zastupljena u domovima ljudi koji su gledali seriju. Nadam se da se skinula stigma s toga da ljudi odlaze kod terapeuta samo kada imaju ozbiljne probleme. Godinama sam išla na psihoterapiju i verujem u nju.

Mnoge vaše kolege idu na psihoterapiju jer imaju strah od javnog nastupa, ali i premijere. Kakve vi imate strahove kao glumica?

- Kao mlađa imala sam veliku tremu. Nemam više te strahove. Samo osećam uzbuđenje zbog nove premijere. Mi glumci sve ovo radimo zbog susreta s publikom.

foto: Firefly Production

Objavljen je trejler za novu sezonu "Crne svadbe", koju ste snimali za "Fajerflaj produkciju". Šta možete da nam otkrije o nastavku?

- Ništa (smeh). Samo ću reći da na jesen stiže na male ekrane i posle toga ćemo pričati o "Crnoj svadbi". Mislim da će biti izuzetno uzbudljiva druga sezona i da će ići korak dalje u odnosu na prvu. Nestrpljenje koje imaju i publika i mi svi bilo je s pravom.