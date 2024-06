"RAZMIŠLJALA SAM DA SE ZAMONAŠIM" Glumica bila na korak da napusti sve i ode u MANASTIR "Čovek mora da bude svestan SVOJE NEMOĆI"

Glumica Tanja Bošković osvojila je srca publike svojim talentom i harizmom kojom je pleni kako na sceni tako i pred kamerama.

foto: Damir Dervišagić

Oduvek je važila za fatalnu damu, zbog koje su uzdisali svi, a i danas se može pohvaliti zavidnom linijom i izgledom.

Ipak, zanimljivo je da je nekadašnja "buntovnica" naše javne scene poslednjih godina mir pronašla u veri.

Mir pronašla u veri

Kako je otkrila jednom prilikom da ne bi ranjavala ljude istinom, radije je prećuti, a srećnom je čine posete manastirima i razgovori s monasima, o čemu je i sama govorila u medijima.

foto: Kurir

- Razmišljala sam o tome da se zamonašim. Međutim, mora čovek da bude svestan svojih nemoći. Ja nemam moć poslušanja, to je veliki dar, a ja sam bila buntovnica u mladosti. Ali postoji nešto u kreativnom biću krajnje neposlušno. Da ne bih i ja dobijala batine, jer niko meni drugi ne treba da me kažnjava, sama to najbolje činim, prestala sam da maštam o monaškom životu - rekla je Tanja za "Gloriju".

U zdravom telu zdrav duh

Na njenom izgledu i vedrom duhu pozavidele bi joj mnogo mlađe koleginice, a kako je otkrila ranije uživa u brojnim fizičkim aktivnostima, od kojih ne odustaje.

foto: Damir Dervišagić

- Spadam u ljude čeličnog zdravlja. Poslednjih 36 godina nisam imala ni kijavicu. Ne znam kako su ljudi postali inertni. I dalje trčim, skačem, jurim, ludujem i pevam... Volim more i da plivam. I dalje jedem šaku hrane dnevno. Nikom nije potrebno više. Živim jedan zdrav seljački život. Nemam potrebu za prejedanjem u bilo kom smislu. Verovatno me molitva, pričešćivanje i ispovest drže u dobrom duhovnom i fizičkom zdravlju. To je moja radost. Nikad se nisam prostirala više nego što mogu. Gospod mi je dao dara koliko mi je dao, a ja zadovoljna. Gospod je dao da imam decu, ja presrećna - otkrila je jednom glumica.

Život ispunjen ljubavlju

Kako je objasnila njen život je ispunjen ljubavlju, koju je na početku dobijala od roditelja, ali i bližnjih, a i danas živi po pravilima koje je ustalila u detinjstvu, vodeći se time da ima čisto srce.

foto: Damir Dervišagić

- Trudim se da nemam loše misli. Doživljavam ih kao greh... I kad dođu loše misli, očetkam ih sa sebe. Nisam morala da nosim tuđim imenom potpisane haljine da bi mi rekli da sam vredna. Nahranjena sam ljubavlju svojih roditelja, sestre, dece, prijatelja i komšija. Ništa nisam morala. Ne trebaju mi automobili i svuda idem peške. Uđem u gradski prevoz samo ako žurim. Zdravlje se nalazi u našim dušama. I telo odreaguje na svaku ružnu i rđavu misao. Ubi vas pamet i kalkulacija, ovo se obraćam čitaocima. Rasteretite svoje duše i radujte se - istakla je.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

02:38 40 GODINA OD EMITOVANJA LEGENDARNE SERIJE! Tanja, Aljoša i Šotra otkrili po čemu će pamtiti Priče iz majstorske radionice