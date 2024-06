JOŠ PRIČAMO O ANEGDOTAMA SA SNIMANJA "IGRE SUDBINE" U MILANU: Tijana Upčeva o inostranoj karijeri i radu u pozorištu za decu

Mlada glumica Tijana Upčeva prvu ulogu dobila je još 2016. godine, i to na engleskom jeziku, u filmu američke rediteljke Tamar Halpern "My Daughter Is Missing". Poslednjih godina snimala je serije "Predstaža" i "The Ark", a konačno je gledamo i na domaćem terenu - u "Igri sudbine".

Telenovela "Igra sudbine - letnje intrige" snima se i emituje i tokom leta. Kako vam se dopala ta ideja?

- Veoma mi se svidela ideja letnjeg specijala. Likovi su izmešteni iz svojih regularnih tokova, ali i dalje sa svojim pričama i životima koje nose. Verujem da će i publici prijati malo promene kao i nama.

foto: Marko Arsić, Prva TV

Šta čeka vašu junakinju do kraja priče?

- U ovakvom televizijskom formatu, nikada ne možete znati šta će biti na kraju, ideja uvek može da se promeni ukoliko smisle nešto novo.

Da li ljubav uvek na kraju pobedi?

- Verujem da ljubav uvek pobeđuje, što bih poručila i gledaocima. Bilo je neverovatno zabavno snimati u Italiji. Pokušali smo maksimalno da iskoristimo vreme koje nam je tamo dato.

foto: Marko Arsić

Nosite li neke anegdote iz Italije i Španije, gde ste radili?

- Ustajali smo i zorom da uhvatimo kadrove praznog grada i sve dok smo radili, pokušavali smo da upijamo sve lepote Milana. Jedna od dražih anegdota desila se u Milanu prvog jutra, kada smo, umorni od puta, samo želeli da doručkujemo i seli smo u neki lokalni bar. Nina, Luka, Stevan i ja poručili smo takozvane pikante sendviče sa, mi to nismo znali, ekstremno ljutim kobasicama i sveže mlevenim jako ljutim paprikama. Luki i meni to nije smetalo... Međutim, nisam sigurna da li je bilo zabavno ili mučno gledati Ninu i Stevana kako se preznojavaju i mole za neko kiselo mleko, kog nije bilo u lokalu, dok je pred Stevanom stajala i čašica rakije od čili paprike, specijalitet kuće.

foto: Marko Arsić, Prva TV

Napravili ste zavidnu karijeru i nekoliko zapaženih uloga u stranim produkcijama. Šta ste naučili na setu telenovele?

- Rad na telenoveli je veoma naporan i zahteva ogromnu koncentraciju i aktivnost. Ovde naučite da savladavate tekst u veoma kratkom vremenu, da vaš mozak neprestano radi i ponekad imate i do 30 otključanih i snimajućih epizoda čije radnje morate da držite u glavi da biste mogli da pratite liniju svog lika. Neverovatan trening.

foto: Aleksandar Letić

Zanimljivo je da u "The Ark" igrate Evu Marković, šeficu održavanja u svemirskom brodu. Najavili ste i drugu sezonu. Kako se dalje snalazi prva Srpkinja u svemiru?

- Eva Marković nastavlja svoju misiju u svemiru. I dalje veoma predana i verna svojim principima. Šef održavanja i osoba bez koje taj brod, do sada, ne bi daleko dogurao. Ove sezone velika odgovornost i jedna velika tema su na plećima ove junakinje, što me je oduševilo. Još malo strpljenja i "The Ark" stiže i kod nas.

Glumu ste završili kod Mirjane Karanović, a igrate u predstavama za decu Pan teatra. Da li ste i dalje jedno veliko dete i kako da sačuvamo tu nevinost u sebi?

- Ne odričem se deteta koje u sebi i sa sobom nosim. Nema s decom trikova, sve je veoma jednostavno. Igrajte se i radujte se životu i svemu što on sa sobom nosi.

foto: Prva TV, Aleksandar Krstović

Šta je za vas gluma?

- Gluma je za glumca, sve što nije za ostale. Ona je svuda i u svemu, u svakome. Ona daje glas onima koji ga do tada nisu imali. Ona je proces koji večito traje. Ljubav koja ne poznaje granice. Ili ipak ljubav sa svim granicama ovog sveta. Gluma je objašnjavanje neobjašnjivog i traganje za još neistraženim. Gluma je strah koji grlite i granica koju pomerate. Gluma je igra.

