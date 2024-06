Ognjen i Škabo: Beogradski sindikat je naša porodica koja nas godinama drži kao magnet!

Beogradski sindikat proslavio je 25. rođendan energičnim nastupom koji je obeležio drugo veče Bir festa. Članovi ovog sastava su za skoro četvrt veka postojanja ostavili veliki trag u srpskoj pop kulturi. Zajedništvo, sloga, solidarnost, prijateljstvo i porodica bitni su elementi njihovih najvećih hitova, koji su se pre dve noći orili Ušćem.

Nizali su se hitovi jedan za drugim, uz trubače i gusle, a momci su najavili jednako dobru energiju i publici u Nišu u nedelju. Osvrćući se na godine koje su proveli zajedno, Ognjen Janković i Boško Ćirković Škabo u razgovoru za Kurir su podelili svoja sećanja na početke.

Beogradski sindikat nastupio je na ovogodišnjem Bir festu foto: Damir Dervišagić

Nastup Beogradskog sindikata na Bir festu bio je pravo iznenađenje za publiku. Zbog čega ste izabrali baš ovaj festival za proslavu jubileja?

Ognjen: Ranije je Bir fest bio u avgustu i to nam nije odgovaralo, jer nam je to problematičan mesec. U međuvremenu je Bir fest ozbiljno porastao i postao ozbiljna festivalčina. Ispunjeni su naši uslovi i očekivanja, te nismo imali razloga da se ne odazovemo pozivu i ne proslavimo rođendan na Ušću.

Zbog čega ste izabrali gusle za otvaranje nastupa?

Škabo: Prvi put smo se odlučili za ovakav potez. Guslari su repovali mnogo pre crnaca, koji su utabali put repu. Ranije su bili i di-džej i MC. Pošto mi ne sviramo gusle, odlučili smo da nam Milica Simić iz Trebinja bude di-džej na otvaranju.

Ognjen: Često nastupamo s Paulinom i primetili smo da publika voli taj etno-prizvuk. Zato smo odlučili da nam se na sceni pridruže Milica i Branka Zečević, koja je došla iz Podgorice. Takođe, s pobednicima Guče smo napravili ozbiljan haos za vreme izvođenja pesme "Sistem te laže".

Beogradski sindikat oduševio publiku na Ušću foto: Damir Dervišagić

Da li ćemo i u narednom periodu imati prilike da čujemo više ženskih izvođača na vašim nastupima?

Ognjen: Dovoljno dugo smo bili samo grupa dečaka na bini. U poslednje vreme devojke su toliko toga učinile za srpsku kulturu, pogotovo u pop-kulturi, ali i u drugim žanrovima, da je nemoguće zaobići ih, a nema ni potrebe za tim. Devojke su uvek bile proaktivnije od momaka i za to moramo da im odamo priznanje. Škabo: Morao sam da puštam kosu pre, a sada mogu da se ošišam (smeh).

Nedelja je rezervisana za nastup u Nišu. Šta ste pripremili za publiku?

Škabo: Niš može da očekuje dobru energiju, koju je osetila i publika na Ušću. Imaćemo zanimljive goste. Praktikujemo da nam gosti van Beograda budu lokalni etno-izvođači, verujemo da će Nišlije to prepoznati.

Ognjen Janković foto: Damir Dervišagić

Prošlo je već nekoliko meseci od objavljivanja albuma "Sindikalno proleće", posle pauze od 13 godina. Kako ste zadovoljni reakcijom?

Škabo: Prilično smo zadovoljni uspehom pesama koje su uspele da dođu do publike, a to su uglavnom one za koje smo snimili spotove. Izbacili smo posle duže pauze album sa 23 pesme. Nisu sve zaživele, ali verujemo da će svaka naći svoj put. Radimo na novoj muzici, ali nećemo ponoviti tu "grešku" da izbacimo toliko pesama odjednom (smeh).

Kako sa ove distance gledate na početke Sindikata? Da li biste nešto promenili u karijeri?

Ognjen: Verujem da niko od nas tada nije verovao da ćemo napraviti ovakve stvari. Sindikat nas je održao sve ove godine, držao nas je kao magnet, verovatno bismo se rasuli svuda po svetu da nije bilo našeg bratstva i muzike koju smo pravili. Doneo nam je toliko toga da smo mu večno zahvalni. Nadam se da će i neki budući klinci prepoznati da su na prvom mestu bratstvo i kreativnost, pa onda sve ostalo. A evo, nama je posle 25 godina došlo Ušće. Škabo: Sindikat je naša porodica koja nas drži, nema smisla ispravljati stare greške, treba gledati napred.

Škabo razgalio publiku na Ušću foto: Damir Dervišagić

O skidanju spota s Jutjuba: Napravili smo novi jer pesma "Jedina Srpska" to i zaslužuje

Spot za pesmu "Jedina Srpska" je u jednom momentu bio skinut s Jutjuba, a u javnosti su se povele ozbiljne polemike šta je pravi razlog.

Ognjen: Ništa se tu skandalozno nije dogodilo, nesporazumi su išli na našu štetu. Uspeli smo da rešimo sve probleme. Sporni su bili neki materijali koje smo u brzini iskoristili za spot. Na kraju smo odlučili da snimimo novi spot, jer smatramo da pesma to zaslužuje.

