NIKO NE ZNA KO JOJ JE MUŽ: Naša glumica izabranika krije kao zmija noge, zbog IMENA KOJE JE DALA SINU majka i partner BILI U ČUDU

Glumica Bojana Ordinačev osvojila je srca publike maestralnim kreacijama na sceni, ali i pred kamerama. Domaća publika je zavolela u serijama, "Jelena", "Istine i laži", "Od jutra do sutra", "Igra sudbine" i mnogim drugim.

foto: Miša Obradović

Ona je jedna od retkih sa javne scene koja je uspela da privatni život u potpunosti sačuva od očiju javnosti. Niko ne zna kako izgleda njen suprug, niti čime se bavi, a ime sina otkrila je tek nakon devet meseci.

Porodica u ilegali

Dramska umetnica majka je dečaka, kome je dala ime Najda, a kako je otkrila mnogim ljudima je bio čudan njen izbor, te su joj postavljali pitanja.

foto: Prva TV

- Kada smo moj partner i ja saznali da ćemo postati roditelji, dogovorili smo se da on bira ime za devojčicu, a ja za dečaka. Ne znam zašto, ali on je bio uveren da ćemo dobiti ćerku, pa je računao da će smisliti ime. Međutim, stigao je dečak. (smeh) Prvo moja mama, a zatim i svi koji me poznaju, pitali su: 'Otkud ti to Najda?' Nisam znala šta da odgovorim jer ni sama ne znam kako mi se stvorilo u mislima. Kad sam ga ukucala, saznala sam da je to staro srpsko ime koje se više ne daje, ali je uglavnom pominjano - Najdan. Kasnije smo se setili da je Najda nadimak pevača grupe 'Smak', što nam je super zvučalo - ispričala je nakon porođaja Bojana za "Hello".

Svog partnera i dalje vešto krije od očiju javosti, kao zmija noge, a otkrila je i kako je on reagovao na ime.

foto: Printscreen/Instagram

- Prvo mu je bilo čudno, ali se i njemu dopalo. Jeste neobično, ali nama odavno nije. Sada ne bismo mogli da zamislimo da se Najda drugačije zove. U početku me je nerviralo što me je većina ljudi pitala šta ime znači. U nekom trenutku počela sam ja njih da pitam: 'A šta znači Marko ili Miloš'? Ta imena 'znače' isto koliko i Najda, samo smo ih više puta čuli, pa nam zvuče obično - iskrena je bila Bojana za pomenuti magazin.

Daleko od medija

Muža ne planira da pokaže u javnosti, zbog zajedničkog dogovora koji poštuju.

foto: Miša Obradović

- Nisam tip osobe koja svoj privatni život daje na dlanu, niti sam našla takvog partnera. Saglasni smo da je moj posao, koji podrazumeva javni nastup i prisustvo na društvenim događajima, nešto što nema veze sa našom porodicom - rekla je ona i objasnila:

- Njegova profesija je drugačija, mediji ga ne zanimaju, niti ga raduje bilo šta vezano za fotografisanje. Meni je uvek bilo malo čudno kada se neko nepoznat slika pored partnera koji je poznat. No, možda je to normalnije nego moj način gledanja na stvari. Ko voli nek izvoli - objasnila je nedavno glumica za Story.

(Kurir.rs/I.M.)