"GLEDAM STARE SLIKE I MISLIM: ŠTO SAM BILA DOBRA RIBA!": Iako je jedna od najduhovitijih glumica, Seka Sablić kaže da STALNO GUNĐA

Jelisaveta Seka Sablić (82) jedna je od najpoznatijih i najvoljenijih srpskih glumica, rođena 1942. godine u Beogradu. Svoju karijeru započela je još kao tinejdžerka, a kasnije je stekla diplomu glume na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu.

Njena karijera obuhvata raznovrsne uloge u pozorištu, filmu i televiziji. Seka je poznata po svojoj svestranosti i talentu, igrala je u brojnim pozorišnim predstavama u Jugoslaviji i Srbiji, kao i u velikom broju domaćih filmova i TV serija. Neki od njenih najpoznatijih filmskih i televizijskih uloga uključuju filmove poput "Balkanski špijun" i "Miris dunja", kao i TV serije kao što su "Bolji život" i "Srećni ljudi".

Odrastanje na Čuburi

"Rođena sam u Beogradu, na Čuburi, u bolnici koja danas nosi naziv 'Za majku i dete' u Tiršovoj ulici. Rodila sam se 1942. godine, u jeku rata i najstrašnijih opasnosti za mene, moju majku i oca, jer moja majka je bila Jevrejka - Sefardkinja sa Dorćola. Nikada tokom rata nije nosila žutu traku. Kada se udala za mog oca, Stevana, hrišćanina i preselila na Čuburu, roditelji su je se odrekli. Nije imala kontakta s njima sve dok njenu familiju, pet sestara sa decom, nisu odveli u logor na Sajmište", rečenice su iz autobiografije ove talentovene glumice "Moja mala autobiografija".

Seka Sablić je tokom svoje karijere osvojila brojne nagrade, uključujući i Nagradu za najbolju glumicu na Festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu za ulogu u filmu "Original falsifikata". Takođe je aktivna i kao pedagog, kao profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Život je bio surov tih '40. godina prošlog veka i Seka to dobro pamti. U svojoj monografiji prisetila se i momentata koje je tokom rata proživljavala.

"Moj otac je poreklom sa Banije, pa smo često porodično odlazili u njegovo selo koje se zove Mala Gradusa. Tamo su ljudi bili još gladniji nego mi u gradu, tako da im je otac često slao pakete iz Beograda. Moglo bi se reći da je celo moje detinjstvo zapravo bilo lepo. Obeleženo siromaštvom, ali bez muke, bez gladi. Otac je radio i brinuo da uvek budemo siti. S druge strane, moja majka uvek je želela da izađe - u pozorište, u bioskop, bila je željna "provoda", "luksuza"...Tako sam ja, kao mala, stalno govorila kako ću biti bogata. 'Kad porasteš, šta ćeš biti?' - 'Biću bogata!' Naravno, u realnosti je ispalo potpuno suprotno od toga, iako sam ostala pri stavu da je veoma važno obezbediti dostojan život koji ne podrazumeva poniženja. Međutim, kako sam odrastala, sve više su me zanimale nematerijalne vrednosti", pišu "Novosti".

Postala je majka u 34. godini

O, svom braku i ljubavnom životu nikada nije mnogo pričala. Postala je majka sa tridesetčetiri godine i tada je rodila sina Stefana. On je uspešni pozorišni reditelj, koji se kao otac ostvario 2013. godine. Stefan je dobio sina Leona, za kojeg je Seka mnogo vezana.

Iako je svi znaju kao "kraljicu humora" na pitanje koliko je smeh i duhovitost deo njene svakodnevice, Seka kaže: "Uopšte nisam duhovita! Ja sam jedan mrgud i stalno nešto gunđam. Često ćerke mojih pijateljica njima kažu: 'Jao, blago vama, vi se sigurno stalno smejete sa Sekom', a one kažu: 'Ma kakvi, ona gunđa, ona je jedan mrgud'. Tako je, brate, takva sam! Ja u životu ne glumim. Zapravo, ne glumim ni na sceni. Istinitija sam na sceni nego u životu. Milicajcu ne umem da odglumim da mi ne piše kaznu, nego i na sud idem", rekla je ranije za "Blic puls" Seka Sablić.

"Nikada nisam dobila ulogu zavodnice"

Iako se nama kao publici čini da je uvek biti dobro Seka Sablić, ispostavlja se da je Seki žao što je nikad reditelji nisu zvali za određeni tip uloga. "Nikad nisam dobila ulogu zavodnice. Sad kad pogledam svoje stare snimke i slike, pomislim - Bože, što sam bila dobra riba. Nije mi jasno šta mi je falilo, pa mi to nikad nisu dali da glumim. Eto, to nikad nisam bila", rekla je Seka.

Priznala da je probala drogu

U životu je htela sve da proba. Nikada nije bila žrtva predrasuda. Komentari ljudi sa strane je nisu tangirali, a komentarišući insert iz serije "Nemoj da zvocaš" u kojoj puši marihuanu, ispričala je za "Puls online" kako je imala priliku da proba "težu" drogu zbog koje je imala halucinacije. "Šta je tu tako čudno? To su gluposti i budalaštine! Probala sam iz znatiželje. Živimo u go*nima i svako želi blato. Neko se usudio da me, u mojih 70 i nešto godina, komentariše i proziva da li se bavim drogom ili ne, a ja tu priču poklonim kao anegdotu. Ne treba plivati po đubretu, to je sve što imam da kažem", rekla je Seka odgovarajući na pitanja čitalaca "Blic Pulsa".

Prema njenim rečima radost u njenom životu je doneo unuk Leon, za kojeg je mnogo vezana i sa kojim provodi svaki slobodan trenutak. "Leon je ispred svih, on je mali car", rekla je ranije za "Stori".

Samo jedna stvar može da je nasmeje. "Mene retko nešto nasmeje. Ja se i sama zaprepastim kada se nečemu nasmejem. Obično je to neki apsurd ili dečji humor. Možda kod odraslih kada neko nema svest o tome da je smešan. Ne mogu tačno da formulišem šta može konkretno uvek da me nasmeje", rekla je za "Blic" Seka i dodala: "Kako da ne, on je božanstven. Ja uživam u njemu. Leon ima tri i po godine i već je veliki unuk. Na primer, poslednji put me je nasmejao kada sam ga pitala: 'Kako si se proveo na moru?', a on mi je tada odgovorio: 'Lepo, nisi mi nedostajala'. Ta njegova izjava mi je stvarno bila smešna, a i sada je."

