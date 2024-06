STEVO GRABOVAC DOBITNIK KNJIŽEVNE NAGRADE VLADAN DESNICA: Književnik još jednom trijumfovao i osvojio 12.000 evra

Banjalučki književnik Stevo Grabovac, koji je autor romana "Poslije zabave" u izdanju "Imprimatura", treći je laureat nagrade "Vladan Desnica" koju dodeljuje Narodna biblioteka Srbije.

Reč je o jedinoj književnoj nagradi u našoj zemlji koju pisci dodeljuju piscima. Na čelu devetočlanog žirija bio je akademik Dušan Kovačević, a članovi Milisav Savić, Ljubica Arsić, Mirjana Mitrović, Vule Žurić, Enes Halilović, Đorđe Pisarev, Goran Gocić i Mirko Demić.

- Velika je čast kada neko prepozna tvoj rad u koji ulažeš vreem, trud i talenat, a posebno kada je neko ko je iz književnog esnafa i veći je od vas. Ja sam marginalac koji je došao niotkuda, a kada te prepozna već priznati pisac to je velika čast - rekao je Grabovac.

foto: Kurir

Književnik koji je za ovo delo već ovenčan NIN-ovom nagradom, o svom delu govorio je ranije za Kurir i tom prilikom otkrio da je na knjizi radio dugo i marljivo

- Roman sam pisao oko 10 godina i ovo je jedno od najsloženijih dela koje sam napisao. Dugo sam slagao inicijalnu ideju u svojoj glavi i prikupljao materijal. Mislio sam da je to preveliki izazov za mene i bio je, to uopšte nije sporno. Shvatio sam da je potrebno ispričati ovakvu priču. Ne znam koliko sam uspešno napisao, na čitaocima je da sude, ali sam se izborio sa tematikom. Proces je bio jako složen i trebalo mi je dosta vremena.

foto: ATAImages

- Često me pitaju da li smo se međusobno otuđili i zaboravili na ljudskost. Nije to poruka romana, već svima, ali ne od mene jer nisam mudrac i filozof. Ne postoji nikakav čarobni lek za probleme u ovom svetu. Jedino što možemo da uradimo jeste da prestanemo da mislimo samo na sebe i počnemo da malo više mislimo na druge - rekao je on ranije za Kurir.

U užem izboru za Nagradu "Vladan Desnica“ bilo je pet romana:

Vladan Matijević foto: Kurir

„Kanon potištenog uma“ Filip Grbić (Vulkan, 2023);

„Meduze žive zauvek dok ih ne uhvate“ Nađa Petrović (Geopoetika, 2023);

„Pakrac“ Vladan Matijević (Laguna, 2023);

„Da li i kod tebe pljušti?“ Sonja Ćirić (Laguna, 2023);

„Poslije zabave“ Stevo Grabovac (Imprimatur, 2023).

Zanimljivo je da je romanu "Pakrac" Vladana Matijevića, trijumf na ovogodišnoj dodeli Ninove nagrade izmakao za jedan glas u korist knjige "Poslije zabave".

U čast piscima

Nagrada "Vladan Desnica" ustanovljena je u Narodnoj biblioteci Srbije 2022. godine, od kada se svake godine dodeljuje, uz novčani iznos od 12.000 evra, najboljem romanu koji je prvi put objavljen u toku prethodne kalendarske godine.

foto: Laguna

Prošlogodišnji laureat bio je Goran Petrović sa romanom "Ikonostas", a prvi laureat je Dejan Aleksić sa delom "Petlja".

(Kurir.rs)