"DA SAM IMAO IZBORA, NE BIH ŽELEO DA SE RODIM KAO MUSTAFA" Legendarni glumac imao teško detinjstvo "UČILA ME DA KLANJAM, A JA..."

Glumac Mustafa Nadarević bio je jedan od omiljenih dramskih umetnika bivše Jugoslavije, a mlađi ga pamte kao Izeta Fazlinovića u seriji 'Lud, zbunjen, normalan'.

foto: Printskrin

Prvu ulogu dobio je već u školskoj predstavi, gde je igrao Crvenkapicu. Učiteljica ga je odabrala jer je izgledao kao devojčica, imao je dužu kosu i škripav glas.

U srednjoj školi postao je član amaterskog pozorišta „Viktor Car Emin” i tada je njegova ljubav prema glumi prerasla u poziv. Mustafin otac Mehmed preminuo je od tuberkuloze kada je imao 28 godina, pa je njegova majka Asja, koja je tada imala 22 godine, ostala sama da odgaja Mustafu.

foto: Pritnscreen

Asja je odlučila da Mustafu pošalje na studije u Zagreb, gde je proveo godinu dana, a zatim se vratio u Bosanski Novi. Kasnije se preselio kod bake i dede u Rijeku. Još kao dete voleo je glumu. Njegova karijera bila je veoma bogata, pa je igrao u filmovima „Otac na službenom putu” i „Glembej”, „Ničija zemlja”, „Praznik u Sarajevu”...

Gluma je bila njegova ljubav i u njoj je našao spas. Glumio je u pozorištu i kada mu je umrla majka.

foto: Dragana Udovičić

- Tako mi je bilo lakše. To je bekstvo od stvarnosti i bekstvo u lik koji nisam ja, onda manje boli. Dobra gluma je poslednji korak ka šizofreniji. Morate mnogo da date sebi, a sa druge strane, ostanite zdravi u glavi - rekao je tada.

Privatni život

Mustafa se ženio tri puta. Iz osmogodišnje veze sa Jasnom dobio je ćerku Nađu, a sa drugom suprugom Snježanom dvoje dece - sina Ašu i ćerku Nanu. Treća supruga bila je Slavica Radović, talentovani kostimograf i scenograf. Venčali su se 25. aprila 2012. posle 15 zajedničkih godina, a ona je preminula 7. juna 2012. posle 10-godišnje borbe sa malignim tumorom.

Detinjstvo i religija

foto: Printscreen/Youtube

Mustafa se jednom prisetio svog odrastanja i naglasio kako je bio prisiljen da uči o religiji dok ga je odgajala baka po majci.

- Dok sam bio u poseti toj baki u Bosanskom Novom, ona me je uveče naterala da 'učim', što znači da se molim Bogu, da se klanjam. A ja sam bio umoran kao dete, igrao sam se po ceo dan, trčao sa decom, samo sam čekao da legnem i spavam, a baba nije razumela, mučila me je tada. Verujem, ne mogu bez vere, ali ja sam agnostik, nisam ateista. A moja druga baka me nikada nije terala u crkvu, ali smo kod nje slavili Božić i Uskrs, iako je njen deda, njen muž, bio musliman, sve smo slavili - rekao je tada Nadarević.

foto: Dragana Udovičić

On je istakao da mu nije palo na pamet da mrzi nekoga samo zato što nije iste veroispovesti kao on.

- Da sam imao izbora, ne bih želeo da se rodim kao Mustafa. To sam dobio i živeo sam sa tim. Ono što mi se nije dopalo u vaspitanju, odbacio sam, a što mi se dopalo, primenio sam kod ljudi oko sebe. Čitav život živiš, učiš i rasteš, a umireš neobrazovan - zaključio je.

foto: Dragan Udovičić

Dramski umetnik preminuo je 22. novembra 2020. godine u 77. godini u Zagrebu nakon duge i teške bolesti.

(Kurir.rs/Story.hr/I.M.)

