"NEMAMO ŠTA DA RAZGOVARAMO JEDAN S DRUGIM" Nikola Đuričko jednom rečenicom RAZBESNEO sve na mrežama, KRITIKE ne prestaju pljušte

Glumac Nikola Đuričko na meti je kritika, nakon što je izneo svoj stav o muzici, što su mnogi na mrežama protumačili kao prozivku.

- Znaš, ti ne bi pričao s čovekom koji sluša narodnjake, niti bi on pričao s tobom. Kao, izvini druže, mi nemamo šta da razgovaramo jedan s drugim. U današnje vreme se to doživljava kao neki radikalan stav, i ja se slažem, možda i jeste. Ali nama je muzika bila odrednica, šta slušaš, to znači da otprilike to čitaš, onda te filmove gledaš… Pripadaš nekoj pop kulturi i upadaš u neku grupu svoju. Danas klinci izgovaraju ono "od Silvane do Nirvane“ i mislim da bi i Silvana i Nirvana pošizeli da su na istoj listi… Ali dobro, prosto to nije možda više toliko važno mladima - rekao je Đuričko gostujući u Jutarnjem programu na Nova S.

Ne mrežama su ljuti zbog izjave

Ja volim i Stoju i Konstraktu i Florence Welch i Videosex i Modelsice i Teu T i Paco Versailles i Daddy Yankee, ali valjda nemamo svi tu širinu. Ako si ti ograničeni elitista koji kotira ljude na osnovu muzike koju slušaju, ne znači da svi imamo tako niske mentalne kapacitete

Insert se brzo našao na društvenim mrežama gde su ga neki proglasili „elitistom“ i izazvali lavinu komentara.

„Bukvalno je tako bilo, prosto pitanje identiteta. Delili ili identifikovali smo se kao pankeri, hipici i metalci. I to za početak. Zaista niko nije slušao narodnjake… To su 90e. Pa se pojavljuju dizelaši, koji su bili seljana itd. To je pitanje kulture, duha vremena…“

„Pa ovo ima smisla. Isto mi moji govore bez ikakve osude. Nekada su bile supkulture i ljudi su se vise delili na osnovu muzike koje slusaju. Danas se manje ljudi dele na osnovu toga vrv zbog interneta i dostupnosti osim ako si tinejdžer ili mentalno zaglavljen u srednjoj/u 80im.“

Bilo je onih koji su stali u njegovu odbanu

„Mislim da se samo loše izrazio, hteo je reći da su se ranije ljudi više povezivali na neke malo smislenije načine za razliku od sada gde je sve dosta površno i plitko, kolko skontah da je bila tema, dobar je Đuričko.“

„Nije stvar elitizma, u pitanju je odrastanje i uticaj porodice i društva u kom se nalaziš… Nije nikakvo nipodaštavanje u pitanju, stvar je intelekta… Nikad nisam mogao da slušam narodnjake kao što oni nisu razumeli engleski jezik i Rock and Roll…“

„I ok je da se to danas ne razume. I da može Silvana Nirvana i burek sa šlagom. Samo posle bude malo muka“.

Podsećamo, glumac je prošle godine ostvario svoj san i osnovao svoj bend "Džoni Midnajt Trio".

