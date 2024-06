"MORAĆEMO SAMO MALO NOS DA MU POLOMIMO" Miloš Biković o danu koji mu se urezao u pamćenje "NIŠTA GA NISAM RAZUMEO, SAMO..."

Glumac Miloš Biković godinama unazad uspešno gradi karijeru u Srbiji, ali i Rusiji. Danas je prava senzacija gde god da se pojavi, a prvu ulgou ostvario je u kultnoj seriji "Stižu dolari".

foto: prinstcreen

Reč je o ostvarenju koje prati priču porodice Ljutić u iščekivanju ujaka Gorčila iz Amerike, a kada se u sve umeša njegovo bogatstvo nastaje haos. Tada je izgledao mnogo drugačije nego danas, sa kosom koja je često bila u različim bojama mladi glumac privukao je veliku pažnju.

Govoreći o isksustvu koje je stekao u toj seriji, glumac je otkrio da je to najmanji honorar koji je ikada zaradio, ali nije krio da je srećan zbog uloge.

foto: Zorana Jevtić

- Najmanji honorar dobio sam za ulogu u seriji "Stižu dolari". Dobijao sam 40 evra za snimajući dan, toliko sada dobijaju statisti. Imao sam 10-15 snimajućih dana godišnje. Skupljao sam taj novac i išao na letovanje - otkrio je glumac jednom prilikom.

Najvažniji dan

Upečatljiv mu je bio dan kada je dobio rolu, a posebno susret sa Gagijem Jovanovićem koji je u kultnoj seriji igrao njegovog oca.

foto: prinstcreen

- Pozvao me je na fiksni telefon Bane, vođa snimatelja i rekao mi: "Sine, imam neku ulogu za tebe". Ništa ga nisam razumeo, mislio sam da me neko zeza. Izašao sam sa drugom da vozimo bicikl i rekoh: "Hajde da svratimo na tu adresu što mi je Bane rekao da vidim o čemu se radi". Izašao je Dragan Jovanović, pogledao me i šaljivo rekao: "Pa dobar je, moraćemo samo malo nos da mu polomimo da bi ličio na mene". Tada sam shvatio da nije u pitanju nikakva šala i da sam zaista dobio ulogu u toj seriji - ispričao je Miloš.

(Kurir.rs/I.M.)