VODIČ KROZ LETNJE FESTIVALE: Kijanu Rivs otvara Arsenal, film o Lukasu u Ravnom Selu, a u Sopotu nastupa Husa i stiže film NEDELJA

Muzički i filmski festivali ovog leta prilika su da se upoznamo s novim imenima, ali i da vidimo velike zvezde. U Beogradu je već počeo pozorišni festival Belef, a u Kragujevcu i Ravnom Selu sutra će biti otvoreni Arsenal fest i Ravno Selo film festival. U julu nas očekuju i Filmski festival u Sopotu i Somborski filmski festival.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Arsenal fest

Arsenal fest, 14. po redu, traje tri dana, od 27. do 29. juna, i održava se u srcu Šumadije na tri bine. Očekuju nas nastupi grupe Bijelo dugme i Zdravka Čolića.

foto: ATA images

Zvezda prve večeri biće proslavljeni holivudski glumac Kijanu Rivs, koji nastupa sa svojim bendom Dogstar u prostoru Kneževog arsenala. Dogstar je alternativni kalifornijski rok sastav, u kom Kijanu Rivs svira bas gitaru. Osnovani su početkom devedesetih i bili aktivni do 2002. godine. U tom periodu izdali su dva studijska albuma: "Our Little Visionary" (1996) i "Happy Ending" (2000). Bend se ponovo okupio u maju 2023. godine. Treći studijski album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" objavili su u oktobru prošle godine, a sada su na evropskoj turneji u okviru koje će nastupiti u Kragujevcu i na Inmjuzik festivalu u Zagrebu. Na društvenim mrežama već ih prozivaju da sviraju tuđe hitove, jer nemaju svoje.

foto: Dragana Udovičić

Pored njih, na sceni nas očekuju Jarboli, hrvatski pop sastav Svemirko, reperi Cobi, Rouzi, Vojko V, pop pevačica Iva Lorens, reperka Mimi Mercedez i mnogi drugi.

foto: Nikola Kolev

Ravno Selo

Glumac Lazar Ristovski pokrenuo je u svom Ravnom Selu filmski festival, a posle sedam godina sada će konačno biti otvoren Dom kulture, gde će se ova manifestacija održavati u budućnosti. Festival otvara film "Pokidan", biografska drama o Aci Lukasu. Tradicionalno, prve noći održava se koncert filmske muzike. Orkestrom će dirigovati Milan Nedeljković, a kao solisti nastupiće istaknuti muzičari i glumci - Dušan Svilar, Nevena Božović, Sanja Kerkez, Olivera Bacić Dragičević, Nikola Šurbanović i Mićko Kostić.

foto: Ministartvo kulture/Goran Zlatković

Otvaranju 7. Ravno selo film festivala prisustvovaće Lazar Ristovski, osnivač, Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade Vojvodine, i Nikola Selaković, ministar kulture Republike Srbije, koji će otvoriti festival. Ceremoniju svečanog otvaranja vodiće Lora Đurović i Nikola Šurbanović. Festival se zatvara 30. juna.

foto: Promo

Sombor

Godinu dana mlađi od Ravnog Sela je Somborski filmski festival, koji će biti održan od 11. do 14. jula u organizaciji Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor. Program ovogodišnjeg festivala činiće domaći filmovi i filmovi iz regiona koji su u prethodnoj godini izazivali veliko interesovanje publike. Podeljeni su u četiri selekcije: Glavni takmičarski program, Selekcija filmova mladih autora, Panorama slovenačkog filma i "Kad bi Sombor bio Holivud".

Pretfestivalski program biće održan dan pred početak festivala, u sredu, 10. jula, projekcijom filma "Imaginary friends" i izložbom fotografija "Bata u 90 slika" u Kulturnom centru "Laza Kostić". Slogan ovogodišnjeg festivala je "Nije lako kad si mlad", a selektor programa je Dejan Dabić.

Ulaz na sve projekcije je slobodan.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Sopot

Najstariji je 52. Filmski festival u Sopotu, koji se održava od 1. do 6. jula u Centru za kulturu Sopot. Festival se održava pod sloganom "Crno sivo u koloru", a svečano će biti otvoren uz vatromet i fijakere, ali i uz domaći folklor, kao i muzički nastup Huse Alijevića, jednog od junaka takmičarskog filma "Nedelja".

foto: Pelicula production

Na otvaranju Filmskog festivala u Sopotu biće prikazano ostvarenje Miroslava Lekića "Ruski konzul", a zatvoriće ga drama Radoša Bajića "Heroji Halijarda".