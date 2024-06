U BEOGRADU OTKRIVEN I OSVEŠTAN SPOMENIK MILUNKI SAVIĆ: Venac položili premijer Miloš Vučević, ministari, postomci i poštovaoci

Ministar kulture Nikola Selaković prisustvovao je otkrivanju i osvećenju spomenika Milunki Savić u beogradskoj opštini Voždovac, u kojoj je srpska heroina provela poslednje godine života.

U okviru ceremonije vence su položili predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević, ministar odbrane Bratislav Gašić, potomci i poštovaoci Milunke Savić. Na ceremoniji otkrivanja i osvećenja spomenika, ministar Selaković je istakao da je Milunka Savić u sebi sabrala sve one najbolje vrednosti našeg naroda: plemenitost, humanost, hrabrost, rodoljublje i čovekoljublje.

foto: Dario Konstantinović

„Zato volim da kažem da Milunka Savić nije ime i prezime, Milunka Savić je sistem vrednosti. To je sistem vrednosti kome se ovaj narod napokon vraća, to je sistem vrednosti kome treba da težimo, to je sistem vrednosti na koji treba da se ugledamo“, poručio je Selaković.

Selaković je ukazao da je na spomeniku u desnoj ruci puška koju je Milunka Savić nosila i kojom se borila od 1912. do 1918. godine, a u levoj devojčica i podsetio da je Milunka jednu devojčicu rodila, tri usvojila, a 32 othranila i izvela na put.

foto: Dario Konstantinović

„To je tridesetšestoro ženske čeljadi, to je 36 majki koje su dalje rađale, a danas su među nama i potomci upravo te dece koju je ona podigla. U levoj ruci je dete, u desnoj ruci puška, a između veliko srpsko srce. Ovde smo da se ovakvi ljudi, ovakvi gorostasi nikada ne zaborave i zato je važno što ovaj spomenik danas, posle Jošaničke banje i Inđije, podižemo i u našoj prestonici“, naglasio je ministar kulture i zahvalio darodavcima - predstavnicima Dunav osiguranja, Banke Poštanska štedionica, Telekoma Srbija, kompanije DPC, Javnog preduzeća Pogrebne usluge Beograd, autorima i svima koji su pomogli da Milunka Savić dobije spomenik u Beogradu.

foto: Dario Konstantinović

Predsednik Vlade Miloš Vučević je podsetio na herojstvo i humanitarni rad Milunke Savić, njena dela kojima je zaslužila da bude nosilac ordena Legije časti četvrtog stepena i Karađorđeve zvezde sa mačevima i ordena Legije časti i ratnog krsta sa zlatnom palmom, zlatne medalje za hrabrost Miloš Obilić, Albanske spomenice, Spomenice rata za oslobođenje i ujedinjenje od 1914-1918. godine i zapitao da li u današnjem vremenu sebičnosti i materijalizma uopšte možemo da pojmimo ovoliku žrtvu.

„Dugo vremena Milunka Savić je bila zaboravljena i skrajnuta, isto kao što je i naša Srbija decenijama bila ponižena u tom jugoslovenskom samoupravljačkom eksperimentu. Kada se Srbija konačno probudila 2012. godine, nije dugo prošlo vreme, a zemni ostaci ove srpske heroine prebačeni su u Aleju velikana. Zahvalno srpstvo danas se seća ove neustrašive ratnice“, istakao je Miloš Vučević.

foto: Dario Konstantinović

Ukazujući na značaj Milunke Savić za Republiku Srbiju, predsednik Vlade Miloš Vučević rekao je da je bugarski okupator u toku Prvog svetskog rata smatrao da su naše žene živi centar srpskog duha i u njihovim dokumentima je stajalo „istrebljenje srbizma što, kako je rekao, u stvari predstavlja istrebljenje srpskih žena koje su najmoćniji faktor srbizma“.

„Sličnu politiku je vodio i autrougarski neprijatelj, što jasno govori o genocidu kroz koji je prošao sprski narod u Velikom ratu. U momentu dok su gradovi i sela uništavani, sveštenici u oltarima spaljivani, žene vešane, starci streljani, srpski narod je na koncu doživeo sveukupni preobražaj. Ceo narod je postao vojska sa jednim jedinstvenim i svetim ciljem, odbranom slobode“, rekao je premijer.

Državnoj ceremoniji otkrivanja i osvećenja spomenika prisustvovali su, između ostalih, predstavnici Vlade, Vojske Republike Srbije, Grada Beograda, predsednica Gradske opštine Voždovac Ivana Tomić Ilić, potomci Milunke Savić, autori spomenika koji je otkriven Zoran Ivanović i Jelena Atanasković, veliki broj građana, crkve, ratnih veterana...

(Kurir.rs)