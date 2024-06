"ZA POLA SATA PIJAN" Na snimanju Žikine dinastije alkohol bio strogo zabranjen, a ovako se legendarni Gidra snalazio i KRIŠOM PIO

Gotovo da ne postoji osoba koja nije pogledala bar jedan deo "Žikine dinastije" ili ume da ponovi neku repliku iz kultnog ostvarenja. Zgode i nezgode omiljenih prijatelja Žike i Milana nasmejali su generacije.

Kultni serijal

foto: Printscreen

Osim prvog ostvarenja ("Lude godine", 1977), sva ostala scenarija uradio je Jovan Marković i tako postao glavni "krivac" što porodica Žike Pavlovića (Dragomir Bojanić Gidra) i njegovog prijatelja Milana Todorovića (Marko Todorović) ne silazi s naših malih ekrana evo već više od tri decenije.

foto: Printscreen

Za samo osam godina (od 1980) proveo je jugoslovensku publiku kroz filmove "Došlo doba da se ljubav proba", "Ljubi, ljubi, ali glavu ne gubi", "Kakav deda, takav unuk","Idi mi, dođi mi", "Šta se zgodi kad se ljubav rodi", "Žikina dinastija", "Druga Žikina dinastija" i "Sulude godine"!

Snašao se

foto: Ana Paunković

Jovan, inače otac istoričara Predraga Markovića i pesnikinje i profesorke na FDU Milene Marković, za Kurir otkrio je tajne sa snimanja.

- Mi smo godinama radili zajedno i bili kao porodica. Najviše tih priča imam o Gidri. On je voleo da popije, a na snimaju je alkohol bio zabranjen. On me moli da pred kadar popije samo jednu i konobar mu na moje oči sipa jednu votku, a zatim je popio času vode. Zamoli me za još jednu i ja kažem da može. Posle pola sata on je bio pijan. U maloj čaši je bila voda, a u velikoj votka. Otkrili smo ga još jednom. Izbušio je lubenicu i u nju sipao votku. Pio je na slamčicu, a mi mislili da voli lubenice! Gidra je bio fantastičan glumac - rekao je Jovan Marković za Kurir.

Opkalada

foto: YT PrintScreen

Kako nam je objasno glavni krivac što je ostao sa ekipom od kraja, bio je upravo legendarni Dragomir Bojanić.

- Svakog dana u Domu sindikata okupljala se ekipa, pila kaficu i čekala šta će da bude. Onda se desi da smo kod Bate u Koraćici sedeli Gidra i ja. Počne priča oćeš-nećeš, na kraju, opkladismo se u dva jagnjeta da ću da napišem scenario, i to za noć! Brže-bolje njih dvojica pozovu telefonom našu prijateljicu i saradnicu Miru Lukić, koja je imala električnu mašinu. Uveče Bata jagnjad stavi na ražanj, ja ujutru donesem 140 otkucanih stranica, a Gidra - plati opkladu. Dok smo se mi još gostili, scenario je poslat ekipi - objasnio je.

