DRAGAN JOVANOVIĆ U JAVNOSTI NAKON DUŽE VREMENA: Glumac u društvu VOLJENE DAME - svi pričaju o tome kako Gagi sada izgleda! (FOTO)

Glumac Dragan Gagi Jovanović duže vreme se nije pojavljivao u javnosti, a još 2018. godine povukao iz pozorišta zbog velikih bolova u kičmi.

Grad je zamenio prirodnim okruženjem, te često boravi u svojoj vikendici. Retke su fotografije ovog nadasve šarmantnog glumca koga obožava publika svih generacija.

Sada smo posle duže vremena imali prilike da ga vidimo na jednom veoma važnom kulturnom događaju.

Gagi Jovanović nije propopustio ovu bitnu svečanost foto: Kurir/S.U.

Sedmi „Dan Raše Popova“ okupio je sve one koje je za života okupljao Raša, a to su deca. O njemu su govorili i njegovi prijatelji i saradnici, koji ga smatraju institucijom. Na ovoj manifesticiji govoril su Dragan Gagi Jovanović kao i njegova supruga, koleginica Branka Pujić.

Dragan Gagi Jovanović sa suprugom Brankom Pujić foto: Kurir/S.U.

"Odrastala sam uz Mikine pesme i srećna sam što sam ih govorila. Snažne su i dopiru pravo do srca. On ustvari priča o malim stvarima koje su od životnog značaja, a koje su ljudi zaboravili jureći za novcem, uspehom, prestižom. To je dosta uticalo na slaganje prioriteta u mom životu. Dokle god govorimo njegovu poeziju, Mika je među nama", rekla nam je glumica.

(Kurir.rs/S.U)

Bonus video:

05:21 ČEKALI SMO DA SE OVO DOGODI! Glumac iz Njujorka o SKANDALU KOJI TRESE AMERIKU: Britanski princ je u NAJVEĆEM PROBLEMU (VIDEO)