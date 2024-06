"IMAMO PUNO RAZLOGA ZA SLAVLJE" Zoran Mihajlović, Bojana Kesić, Snežana Petrović i Goran Jovanović o 4. rođendanu Kurir televizije

Za četiri godine postojanja Kurir televizija uspela je da se pozicionira kao najgledanija kolažna kablovska televizija u mrežama u kojima je dostupna. Ovaj uspeh rezultat je snage brenda Kurir koji postoji 21 godinu, a čiji tim svakog radnog dana proizvede više od devet sati originalnog programa, najviše prema potrebama i željama gledalaca, idući ukorak sa svetskim trendovima.

Kurir televiziju karakteriše veliki broj originalnih TV formata, pa se u informativnom segmentu izdvajaju Brze vesti, Popodnevni, Centralni i Večernji dnevnik, jutarnji program Redakcija, Usijanje, Crna hronika i Crveni karton, a u zabavnom: Puls Srbije, kulinarsko takmičenje Majke i snajke, Rašina kuhinja, Divan šou, Pusti brigu, Kojekude po Srbiji, Sa Žikom po Srbiji, Stars i kviz Mozaik. Na čelu sjajnog tima koji realizuje ovaj program je urednički četverac: Snežana Petrović, Bojana Kesić, Zoran Mihajlović i Goran Jovanović.

Zoran Mihajlović

Sve što radimo, radimo zbog gledalaca

Glavni urednik informativnog programa Kurir televizije Zoran Mihajlović na čelu je ove redakcije od samog početka.

Na šta ste najponosniji u svom radu na Kurir televiziji?

- Na ljude i ceo svoj tim. Na mlade kolege koje ambiciozno, odgovorno i profesionalno pristupaju poslu, uvek spremni da uče, primene savete i rade na sebi. Ponosan sam jer vidim potencijal u ljudima koji će nas naslediti u ovom zahtevnom i izazovnom poslu. Takođe, ponosan sam na starije, iskusne kolege koje nesmanjenim entuzijazmom rade sa svakim novim članom tima, stvarajući radno okruženje u kome se svako oseća dobrodošlo. Osim ozbiljnog rada, našu informativnu redakciju odlikuje posebna vrsta pozitivne i prijateljske energije, koja nema cenu.

Koliko vama znači činjenica da i Kurir slavi 21 godinu postojanja?

- Kompanija koja toliko dugo uspešno posluje na prezasićenom medijskom tržištu zaslužuje, pre svega, veliko poštovanje. Ipak, rad u ovako velikom i respektabilnom mediju, osim velike profesionalne privilegije, nosi sa sobom i veliku odgovornost, tako da postoji visoka svest o tome da je potrebno ličnim primerom da opravdate poverenje publike sticano više od dve decenije.

Ima li u informativnoj redakciji prostora za pomeranje granica?

- U današnjem svetu menadžmenta svi insistiraju na skraćenici KPI - Key Performance Indicator, što bi moglo da se prevede "ključni pokazatelj kako je nešto urađeno". U radu sa mojim timom takođe koristim KPI, ali je u mom rečniku značenje drugačije: Keep People Inspired, to jest "nastavi da inspirišeš ljude". Uveren sam da svako od nas može da napreduje na ličnom nivou, pomerajući prvenstveno sopstvene granice znanja i veština. Kod nekih ljudi je to dugotrajniji proces, pa je potrebno prepoznati skriveni potencijal. Zato kod saradnika podstičem samopouzdanje, trudim se da svima pružim priliku za lični razvoj i napredovanje, sve drugo uvodi u dosadnu rutinu. Ako ne iskočite iz dana mrmota, nikada nećete voleti posao koji radite, a ja želim da moje kolege nikada ne prestanu da vole poziv koji su odabrali.

Mnogi smatraju da su promene posla podsticajne. Donosi li vama kontinuitet u Kuriru napredak?

- Bez obzira na to gde radite ili čime se bavite, posle izvesnog vremena dođe do zasićenja. Meni je promena uvek bila potrebna posle četiri ili pet godina, kada bih osetio da stagniram i nemam profesionalni izazov. Rutinsko obavljanje posla i zona komfora meni nikada nisu bili saveznici.

Zamišljate li profesionalne želje za rođendan firme?

- Naša televizija ima mnogo razloga za slavlje i verujem da će ih ubuduće biti više. Poželeo bih nam još veću gledanost, jer sve što radimo, radimo zbog gledalaca.

Snežana Petrović

Dobre priče same dolaze do nas

Glavna urednica jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Snežana Petrović već dve i po godine je na ovoj poziciji.

Jeste li zadovoljni kako danas izgleda Redakcija?

- Ako postanete zadovoljni u potpunosti rezultatima rada, to vas može navesti da nesvesno skliznete u učmalost i letargiju, pa ne mogu da kažem da sam apsolutno zadovoljna. Uvek može i bolje i kvalitetnije. Međutim, ako je suditi po reakcijama gledalaca, ali i konkurencije, uspeli smo da se nametnemo i budemo veoma zapaženi, zbog čega sam posebno ponosna na celokupni tim koji realizuje Redakciju.

Jutarnji program je jedan od najzahtevnijih TV formata, sa najjačom konkurencijom. Koliko je teško nalaziti nove ideje?

- Jeste jedan od najzahtevnijih formata jer treba da sadrži sve aktuelne teme i najnovije vesti, da obradite sve u datom vremenskom okviru, a ujedno da se razlikujete u moru drugih jutarnjih programa i zadržite pažnju gledaoca. Sve zavisi od vaše kreativnosti i ideje kako na što zanimljiviji način obraditi jednu temu, uklopiti podjednako atraktivne goste i dobre govornike. Stižemo polako, ali sigurno do stadijuma gde mi postavljamo standarde kroz drugačiji pristup i sadržaj emisije, a onda ćete već sutradan te iste teme iz naše Redakcije videti u gotovo svim ostalim jutarnjim programima i na portalima. To znači da postajemo uticajniji ne samo u Srbiji već i u regionu, pa i šire. Najbolji pokazatelj toga je da su naši novinari sve manje u potrazi za dobrim pričama jer one sve češće dolaze same do nas. To nam je dobar podsticaj da sa još više entuzijazma idemo napred.

Kurir je prepoznatljiv po integrisanoj redakciji. Znači li saradnja među kolegama?

- I te kako. Bez pozitivne atmosfere, divnih međuljudskih odnosa i dobre komunikacije ne bi bilo ni ovakvih rezultata kojima možemo da se ponosimo. Timski rad je na prvom mestu, a onda i zajednička želja da nimalo laku trku sa konkurencijom trčimo, ne samo brže već i kvalitetnije, pa se glas Kurira sve dalje čuje, a televizija Kurir je postala najgledanija kablovska televizija. Verujem u sve potencijale ove kuće i mislim da vreme Kurir televizije tek dolazi.

Da li vas dodatno motiviše to što ste deo brenda koji slavi 21 godinu postojanja?

- Ponovo ću reći da mi je od prvog dana otkako sam kročila u ovu kuću, posebno zadovoljstvo što sam deo Kurir porodice, a posebno što je reč o brendu koji 21 godinu pomera granice i postavlja standarde. Kurir je svojim uticajem izbio u sam vrh i nametnuo se definitivno kao dominanta savremenog novinarstva. Kako da mi ne imponuje što sam deo tog jata.

Zamišljate li profesionalne želje za rođendan firme?

- Kako obično svaka rođendanska čestitka i želja sadrži, pre svega, dobro zdravlje, tako ću i ja Kuriru poželeti da zadrži taj zdrav kurs na kome je i izgradio svoj brend, uticaj, imidž i dobar glas. Da godine pred nama ne budu samo broj, već u znaku novih Kurirovih pobeda i još jače dominacije na tržištu.

Goran Jovanović

Pokrećemo novu zabavnu emisiju

Urednik integrisane zabavne redakcije na Kurir televiziji Goran Jovanović već godinu i po dana posvećeno radi na novitetima.

Na koji segment programa/noviteta ste najponosniji?

- Prethodna sezona bila je puna izazova. Trebalo je održati kvalitet i gledanost u prilično turbulentnim vremenima, a istovremeno pokušati da se unapredi sadržaj. Zahvaljujući vrednim i kreativnim ljudima u redakciji zabave i podršci iz vrha kompanije, mislim da smo u tome i uspeli. Ponosan sam što sam deo jednog ovakvog tima, i želja mi je da taj trend koji smo započeli nastavimo već tokom leta, a potom i sa dolaskom nove sezone.

Znači li saradnja među kolegama koja se gaji u Kuriru?

- Kada imate ljude koji su predani svom poslu, nijedan zadatak nije težak. Zahvaljujući zajedničkim zalaganjima i predanom radu, tranzicija iz odvojenih u integrisanu redakciju zabave prošla je lakše nego što se očekivalo. Kurir je još jednom pokazao zašto je lider kada je reč o šou-biznisu, a integracijom smo dobili veći broj ljudi sa istim ciljem i zadatkom, što nam je povećalo količinu i kvalitet ideja, a porastom međusobne podrške unutar sektora ostvarili smo da se svi ciljevi ostvaruju brže. Mislim da je to nešto što će predstavljati pokretačku snagu u vremenu koje je pred nama.

Hoće li Kurir televizija i u narednoj sezoni imati originalne zabavne formate?

- Rekao bih da je Kurir televizija odavno prepoznala jednu istinu, a to je da ovdašnje tržište mnogo bolje prihvata originalne formate od licencnih, naročito kada je reč o zabavnom programu. Zato je deo identiteta od samog osnivanja televizije program proizveden u našoj produkciji. Publika je to prepoznala, tako da ćemo i u budućnosti nastaviti sa ovim principom. Pošto za Kurir nema odmora, već tokom leta u planu je pokretanje nove zabavne emisije koja će biti potpuno osveženje po koncepciji, ali i sadržaju.

Da li vas dodatno motiviše to što ste deo brenda koji slavi 21 godinu postojanja?

- Kurir je brend koji obavezuje, ali i inspiriše. Sada smo i po američkim standardima punoletni, te u potpunosti možemo reći da ulazimo u zrelu fazu poslovanja. Mislim da se to i vidi u svim segmentima kompanije.

Zamišljate li profesionalne želje za rođendan firme?

- Želje uvek postavljam kao ciljeve. Za sledeću godinu imam tako mnogo ambicija sa integrisanom redakcijom, već sada samo počeli sa unapređivanjem organizacije i sistema, i očekujem da će nam to doneti da pred publiku, bilo televizijsku, one koji prate portal ili čitaju novine, donesemo još bolji sadržaj i mnogo više zabave. Mi smo uvek tu zbog onih koji nas prate i njihovo zadovoljstvo i poverenje su naš imperativ, bilo da treba da ih informišemo ili zabavimo.

Bojana Kesić

O željama ćemo govoriti kad se ostvare

Glavna urednica emisije Puls Srbije Bojana Kesić na Kurir televiziji je od samog početka, kada je i postavila celu zabavnu redakciju.

Kako vam izgleda Kurir televizija nakon pune četiri godine?

- Kurir je danas televizija koja čvrsto stoji na svojim nogama, jasno je definisala put kojim ide i postiže svoj osnovni cilj da bude najgledanija kablovska televizija. Svaki naš gledalac može da pronađe sadržaj za sebe. Program je napravljen tako da svaki član porodice može da sazna sve što ga zanima od novih informacija iz zemlje i sveta, da reši svoje društvene dileme, ali i da prati sportska dešavanja i da se zabavi i razondi. Po sadržaju i kvalitetu programa apsolutno pariramo nacionalnim televizijama.

Kako je na vas uticala pauza zbog trudničkog bolovanja i na koji način ste dočekani po povratku u redakciju?

- Povratak na posao posle duže pauze, u kojoj vam se dese najlepše moguće stvari privatno, zna da bude težak i stresan. Međutim, moje kolege maksimalno su mi olakšale taj period dok nisam uskladila sve obaveze kod kuće i u redakciji. To su ljudi sa kojima se odlično poznajem, sa nekima i duže od četiri godine, tako da se već i pogledom razumemo. Njihova srdačna dobrodošlica, zagrljaji i reči podrške su mi zaista dali novu snagu i energiju, koja me drži i dalje i uz pomoć koje svakog dana pravimo zajedno sve bolji i bolji Puls Srbije. Kurir ima najbolji tim, u kome vladaju pozitivna energija i kolegijalnost.

Iz zabavne redakcije ste stali na celo emisije Puls Srbija, koja je veoma zahteva samim tim što ide svakim radnim danom, i to uživo. Kako birate goste i teme?

- Emisija Puls Srbije postoji od prvog dana rada Kurir televizije. Ona je bila deo zabavne redakcije koju sam vodila, tako da sam na čelu tima koji je uređuje i realizuje već četiri godine, sada smo samo napravili malo drugačiju podelu posla kako bismo mogli da unapredimo sve emisije. Puls Srbije je rastao i menjao se za ove četiri godine, baš kao i televizija. Najvažnije je da mi svakog dana od 12 do 14 časova gledaocima prenesemo kako Srbija diše. Bavimo se najaktuelnijim društvenim i zabavnim temama. Prenosimo emocije kako "običnih" ljudi, tako i javnih ličnosti. Tu smo i da rešimo probleme i na svaki način pomognemo svima kojima možemo.

Spremate li neke novitete za narednu sezonu?

- Noviteta će svakako biti na naše zadovoljstvo, a sigurna sam i zadovoljstvo gledalaca, ali o njima ćemo pričati početkom septembra jer želimo da to bude iznenađenje i da još malo držimo u neizvesnosti sve koji vole da nas gledaju. Ono što obećavam jeste da ćemo sigurno dati sve od sebe da imamo drugačiji pristup temama i gostima u odnosu na konkurenciju i da ćemo tako pridobiti i vezati publiku za sebe. Konkurencija jeste velika, ali mi verujemo da naši gledaoci vole ton kojim im se obraćamo i da će nam zbog toga ostati verni oni koji su već uz nas, ali i da će to prepoznati novi kojima ćemo postati prvi izbor na daljinskom upravljaču.

Zamišljate li profesionalne želje za rođendan firme?

- Uvek zamišljam želje, a što se posla tiče, možda bih to pre nazvala ciljevima. Kako god da ih zovemo, znamo da želje ne smeju naglas da se izgovore jer se neće ostvariti. Čuvam ih trenutno za sebe i svoj tim. Zažmurićemo, poželeti želju, oduvati svećice sa rođendanske torte, a glasno ćemo o njima govoriti kada se ostvare.

