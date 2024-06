KIJANU RIVS NIJE OTIŠAO IZ SRBIJE PRAZNIH RUKU: Pokorio Kragujevac, pa dobio POSEBAN POKLON od naše poznate umetnice

Holivudski superstar Kijanu Rivs nastupio je na otvaranju na Arsenal festu s bendom Dogstar.

foto: Live Production

Snažni pljusak koji je u Kragujevcu padao uoči početka festivala nije omeo mnogobrojnu publiku da strpiljivo čeka nastup slavnog glumca, a nebo se razvedrilo pre nego su se začuli prvi akordi.

foto: Printscreen/arsenalfest.rs

Alternativni bend iz Los Anđelesa, osim Rivsa, čine pevač i gitarista Bret Domrouz i bubnjar Robert Mejlhaus. Sastav je obnovio aktivnost posle pauze duge dve decenije, objavivši treći album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" za svoju nezavisnu izdavačku kuću "Dillon Street Records". Debitanski album "Our Little Visionary" objavili su 1996, a "Happy Ending" četiri godine kasnije.

foto: ATAImages/ Antonio Ahel

- Nedostajalo mi je naše zajedničko stvaranje pesama, koncerti. Sva trojica smo rekli: "Radićemo ovo, hajde da snimamo album." Za mene je Dogstar strast kojoj sam se sa oduševljenjem vratio posle svih ovih godina - istakao je ranije Rivs.

On ne ide praznik ruku kući, jer je na poklon dobio sliku Hajdane Kostić iz Crne Gore poznate kao Hajdi. Njena dela su raskošnih boja. Ona je slikarka i ilustratorka iz Crne Gore.

foto: Promo

Radovi Hajdane Kostić nalaze se u privatnim kolekcijama kako regiona tako i u svetu, a sama je potvrdila ovu informaciju na svom Instagram profilu.

Bonus video:

03:35 Bijelo dugme u Nišu