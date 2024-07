ZBOG MILOŠEVIĆA SE TUKAO SA BATOM ŽIVOJINOVIĆEM: Ispovest našeg glumca, četiri puta doživeo KLINIČKU SMRT "NEMA SVETLA NI TUNELA"

Proslavljeni glumac Radko Polič, bio je jedan od velikana jugoslovenske i slovenačke glume, a domaća glumačka scena se od njega oprostila pre dve godine, kada je preminuo u 81.

Ovaj umetnik igrao je u skoro 60 dugometražnih filmova i zabeležio više desetina uloga na televiziji, kao i više od stotinu u radijskim dramama. Ljudi su ga najviše upamtili kao kapetana Ditriha u "Balkan ekspresu", zbog koje su ga obožavale generacije Jugoslovena.

foto: Printscreen/RTS

Poslednju ulogu zabeležio je 2013. godine u seriji "Ravna gora", gde je igrao potpukovnika Rudolfa Ukmara.

Ipak, Radkov život bio je mnogo zanimljiviji i neverovatniji od svakog filma u kom je igrao, o čemu je pisao i u svojim memoarima koje je objavio pre nekoliko godina.

Umro četiri puta

foto: Printscreen/Youtube

Pred sam kraj života imao je brojne zdravstvene probleme.

"Ja sam 24 sata na kiseoniku, a to još i ne bi bio problem nego ja moram na svakih 6 sati da se inhaliram da bi na taj način uneo lek kako bi mi pluća uopšte radila. Što se srca tiče sad je to ok. Imam 8 stentova pa sam po tome rekorder u Sloveniji. A što se pluća tiče, ja sam bio stravičan pušač. Znao sam da popušim po 4-5 paklica dnevno. Pa ja samo jednu paklicu popušim dok popijem kafu. Tako da pored srca i pluća nakupilo se tu još nekih stvari i tako sam ja u zadnjih 7 godina čak četiri puta umro. Jedva su me spasili.

foto: Printscreen/RTS

Najteže je bilo pre dve godine. Tad sam živeo u stanu u prizemlju.Kad sam ustao jedno jutro nestalo mi je vazduha, pa sam poslednjom snagom otvorio prozor, zgrabio telefon i probao da nazovem hitnu. Ali nisam mogao nego sam umro. Neka moja komšinica iznad mene me je nekako čula pa se spustila iz stana i našla me kako visim iznad prozora.

Ona je onda nazvala hitnu pa su me ubacili nazad u stan gde su onda pokušali da me reanimiraju. Pošto to nisu uspeli odvezli su me u Urgetni gde su me vratili u život. Od tada imam stravične probleme, pluća su mi otišla u ku*ac totalno. Dugo sam bio u Kliničkom centru u Ljubljani i nikako to nisu uspeli da poprave pa sam morao na kiseonik. I na sve to posle jedno mesec i po dana sam imao opet zastoj i tada su me jedva spasili. E od tada moram da se inhaliram na svakih 6 sati", priča Polič.

foto: Printscreen/Youtube

Kao neko ko je četiri puta umro, ispričao je šta se dešva tada kada čovek ode na onu stranu. Ima li tunela, svetla?

"Ma sve je to laž. Jedino što se sećam da je uvek bilo kada sam umirao da sam pomislio - ao majko odoh ja. I drama. Kada su me vratili u život bilo je kao da sam se ponovo rodio. Ništa ti nije jasno. Pola sata dolaziš sebi i to je kao novo rođenje. Gledaš ljude oko sebe, nemaš pojma zašto svetlo, zašto tama, zašto se nešto pomera, šta to pričaju. E onda polako vremenom shvatiš da si se ponovo rodio. Baš kao dete. Sad znam kako je to kad se rodiš. Stravično ti smeta svetlo kada se to desi. Boli. I nemaš pojma šta se dešava oko tebe. Ne možeš da se setiš ko si, gde si. Ništa ti nije jasno. Treba ti dva tri sata da sastaviš sliku – aha, ja sam Radko, tu sam u bolnici."

foto: Printscreen YouTube

"Svaki sledeći put kad umireš sve se ponavljalo isto. Nema veze što si već jednom umro, što imaš neko pređašnje iskustvo. Potpuno jednaka iskustva. Poslednji put su me spašavali baš dugo. Umro sam negde između 5 i 6 ujutru i onda su me spašavali ceo dan. Bilo je vrlo teško. Mislili su da ću imati oštećenja na mozgu. Drugi ili treći dan su sa mnom razgovarali kao sa detetom. Iako sam im rekao da znam ko sam i gde sam, objasnili su mi da moraju polako sa mnom jer su se bojali da imam oštećenje mozga pošto sam dugo bio na onoj strani. Ali eto, mozak radi, iako je telo otišlo u ku*ac", kaže Polič.

A na pitanje ima li istine u tome da čoveku kada umire ceo život prođe pred očima, Polič je svojevremeno rekao za Mondo:

foto: Printscreen/Youtube

"Ne, ne. Umreš u sekundi. Možda se to dešava kad neko umire minut, dva ili tri. Meni se baš ugasilo sve. Odjednom nestaje zvuk. Kao da ga blenduješ. Blenduješ zvuk, blenduješ svetlo. Sve polako nestaje i mrak. U toj sekundi ti prođe – gotovo je, adio, ćao".

Jeziva poslednja želja

Kada je trebalo da ide na operaciju, gde su postojale velike šanse da umre na operacionom stolu, Polič je rešio da pozove braću i sinove i da im kaže svoje poslednje želje.

foto: Printscreen/RTS

"Sedeo sam na krevetu, gledao u zalazak sunca a kod sebe sam imao papire koje je trebalo da potpišem da pristajem na operaciju. Bila je to velika operacija. Sedeo sam onako jadan na krevetu i onda sam, pre nego što sam to potpisao, pozvao braću i sinove. Rekao sam im - Ja sutra odlazim na operaciju, hajde da se pozdravimo. Volim vas. Ako se ne vratim, nemojte da pravite probleme već me zapalite i bacite u more. Kad sam završio sa drugim sinom razgovoru u moju sobu je ušao doktor koji me je sutradan i operisao. On mi je rekao da će me on spasiti sa stentovima. Ja sam prvi put čuo za to pa sam tražio da mi objasni o čemu se radi. Ali razlog zašto sam se odlučio je kada mi je rekao – znaš šta, kad bi ti bio moj ćale ja bih te spasavao na ovaj način. Rukovali smo se i sutra sam u 9 bio na operacionom stolu", ispričao je Polič.

Nije imao prijatelje glumce

Deset godina pre toga, u jednom intervjuu, rekao je da posle 50 godina rada nema nijednog prijatelja iz svoje profesije, niti može ikoga da nazove kad mu je teško.

Tuča sa Batom Živojinovićem

foto: Printscreen RTS, ATA Images

Polič se prisetio i predratnih i ratnih vremena, te jednog sukoba sa Velimirom Batom Živojinovićem, sa kojim se čak i potukao zbog Slobodana Miloševića.

"To je bilo pre rata na nekom snimanju. Sećam se, bilo je to noćno snimanje, Bata i ja smo imali neke puške. I on mi je tada rekao kako dolazi mesija. Tada je spomenuo ime Slobodana Miloševića. Ja sam prvi put čuo za to ime.

- Ma koji mesija, jesi li ti normalan?

- Ma videćeš ti.

- Koji ti je ku*ac, šta pričaš, šta lupetaš?

- Videćete vi u Sloveniji kada mi uzmemo vlast u svoje ruke.

I potukli smo se. Bilo je gadno, jedva su nas razdvojili. Tako smo se Bata i ja rastali. Eto, posvađali smo se zbog tog degena i debila, zbog tog malog Hitlera. Inače, ja sam Miloševiću dva puta pisao otvoreno pismo. Smatram da je on krivac za sve ove grozote koje su nam se posle događale," rekao je Polič.

Cigareta mu spasila život

foto: Printscreen/Youtube

Prisetio se i atentata koji je na njega pokušan devedesetih godina u njegovoj kući.

"Radio sam na nekoj ulozi i to je bilo vreme kad sam pušio. Nećete verovati, eto, tu mi je cigareta spasila život. Imao sam u ustima cigaretu, nisam je još upalio, nešto sam čeprkao po tim materijalima, da bi mi u jednom trenutku ta cigareta ispala. U onom momentu kada sam se sagnuo da podignem tu cigaretu, iznad moje glave je zafijukalo kao u filmu. Čuo sam jedan interesantan zvuk, koji dotada nikad nisam čuo. Kad je on pucao, probio je dva stakla na gornjem prozoru i duplo staklo iza mojih leđa. Taj zvuk nije bio kao da se nešto razbilo, nego, ne znam... ne mogu opisati. Nekako rezatno. Polako sam se podigao i pogledao prema prozoru koji je bio ispred mene. Video sam samo nečije noge, istrčao sam iz stana, izašao u dvorište i video čoveka koji je nestao u šumarku," ispričao je Polič za Mondo.rs.

(Kurir.rs/Mondo/I.M.)

Bonus video:

02:20 POČEO SAM DA PIŠEM KNJIGU OD OČEVIH IZREKA Sin Bate Živojinovića o utiscima sa izložbe Bata u 90 slika: Otkrio jaku simboliku