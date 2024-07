MANDIN SIN I NELINA ĆERKA UPISALI GLUMU: Naslednici slavnih umetnika krenuli stopama roditelja, a ovako IZGLEDAJU MARTA I ANDRIJA

Naslednici glumaca Nele Mihailović i Milorada Mandića Mande, krenuli su roditeljski stopama i postali studenti Fakulteta dramskih umetnosti, na odseku gluma.

foto: Printscreen

Mlade nade domaće kinematografije biće Marta Petričević i Andrija Mandić, koji su se na listi rangirali na 8. odnosno 5. mestu finansiranja iz budžeta ove godine.

Marta je starija ćerka Nele Mihailović

Marta je na svojim društvenim mrežama podelila trenutak kada je ugledala svoje ime na spisku, nakon čega je organizovala proslavu sa najbližima.

Marta je starija naslednica glumice Nele Mihailović i kompozitora Vladimira Petričevića. Popularni par ima još jednu naslednicu Janu, koja je dve godine mlađa.

foto: printscreen/Instagram

- Već su devojke, odgovorne za sebe, ali i mi smo tu, baš kao što sam i ja još pod okriljem svoje majke. Bar ona to tako vidi. Zauvek si dete svojih roditelja i tako treba da bude - rekla je Nela u razgovoru za TV Ekran i dodala:

foto: printscreen/Instagram

- Možda sam ih kasnije rodila, ali danas je lepo što me često teraju da podetinjim, nekako sam mlađa uz njih. Otkrivaju život i svet onako kako to pripada mladosti, pitaju se nad životom i nekim temama i time me vraćaju u moju mladost. A ja imam dobru osobinu da kao slon pamtim te svoje godine, znam kako sam ih prolazila, o čemu sam mislila, pa kad pokrenu neku temu, osećam se mlađa što pričam o tome s njima.

Andrija je najmlađi naslednik legendarnog Mande

Najmlađi sin Milorada Mandića Mande i Anje Mandić izrastao je u zgodnog momka, a čini se i pravog džentlmena što će mu umnogome značiti na studijama.

Bio je dečak kada je njegov otac preminuo, a Anja se svim silama trudila da mu ljubavi i nežnosti ne zafali.

- Rekla bih da ima dosta Miloradovih osobina. Ume vrlo dobro da sluša sagovornika, mnogo se raduje tuđem uspehu i šali se na svoj račun. I naravno sad je u fazi da nekad voli da govorim o njemu, a nekad ne. Uvek me zasmejava ako oseti da sam napeta. I zna da podrži svoje bliske - rekla je Anja za magazin Gloria.

Glumačko poreklo Anje Mandić

Zanimljivo je da je gluma Andriji u krvi budući da njegova majka Anastasija, odnosno Anja kako joj je umetničko ime dolazi iz umetničke porodice.

Njena baba je bila glumica, a deda Aleksandar Ognjanović, pozorišni reditelj i osnivač Beogradskog dramskog pozorišta. Anjina majka, Ognjanka Ognjanović je takođe glumica, a otac Predrag Radojković je bio baletski igrač.

foto: Ana Paunković

Anjini roditelji su se razveli, pa se njena majka kasnije udala za glumca Miloša Žutića. Tako su Anja i Katarina Žutić odrastale zajedno kao sestre, o čemu su rado i govorile.

(Kurir.rs/I.M.)